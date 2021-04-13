Seat, 2021 yılı için çoğu modelinde değişiklikler yaparken Ateca’yı da ihmal etmedi. Markanın en büyük SUV modeli olan Ateca, dış ve iç tasarımında birçok yenilik ve iyileştirme barındırıyor. Bu yazımızda yenilenmiş Ateca’nın teknik özelliklerine ve tasarımına değineceğiz.

İspanya’nın popüler otomobil üreticisi Seat, tamamen yenilenen Leon ile birlikte ailenin en büyük SUV modellerinden olan Ateca’yı da makyajladı. Seat’ın tüm yeni tasarım anlayışını ve gelişen teknolojilerini içinde barındıran Ateca, geliştirilen farlarıyla birlikte eski modellerine göre daha agresif ve sportif görünüyor.

Xperience ve FR olmak üzere 2 farklı donanım paketiyle kullanıcıları karşılayan Seat Ateca, bu donanımlar arasında uçurum oluşturmak yerine amaca uygun kullanıma odaklanmış. FR adlı donanımda daha spor bir atmosfer hakimken Xperience donanımı önceliği konfor olan kullanıcılara hitap ediyor.

Tasarım:

Dış tasarım: Seat'ın klasikleşen görünümü:

Seat, Ateca’yı makyajlarken daha agresif bir profil çizmeye özen göstermiş. Lüks görünümü artıran unsurlarla tasarımı desteklenen Ateca, aynı Leon’da olduğu gibi bagaj kapağında yer alan model adının görüntüsünde değişikliğe gidilen modellerden.

Hem FR hem de Experience donanım paketinde standart olarak 18 inç boyutunda jant kullanılan Ateca, opsiyonel olarak da birçok farklı model sunabiliyor. Jantlar için sunulan bu geniş yelpaze aynı şekilde renklerde de mevcut. Rakiplerinin yanı sıra Seat Ateca’yı satın alacak bir kullanıcı 10 farklı renk arasında seçim yapabiliyor. Bu renklerin 2 tanesi standart iken kalan 8 renk için ekstra ücret ödenmesi gerekiyor.

İç tasarım:

Ateca’nın iç mekanında krom detaylar kullanarak fazla siyahlıktan kaçmayı tercih eden Seat, direksiyonda, hava menfezlerinde ve orta konsolda bu detaylara yer vermiş. Bunun yanı sıra kullanıcının opsiyonel olarak ekletmesi mümkün olan 2 adet kumaş, 4 adet ise deri koltuk tasarımı bulunuyor.

Ateca’nın Xperience donanımında konforu sembolize eden beyaz detaylar daha yoğun kullanılırken FR donanımında kırmızı detaylar göze çarpıyor. Fakat aracın kokpitindeki krom detaylar her iki donanımda da standart olarak yer alıyor.

Güvenlik:

Çarpışma öncesi asistanı:

Seat’ın “Daima Uyanık” sloganıyla tanıttığı bu asistan, olası kazalarda önceden önlemler almaya programlı. Kaza anında hızlı bir şekilde emniyet kemerini sıkarak kullanıcıyı güvenli pozisyona getiren ve camları kapatan bu asistan, Ateca kullanıcılarının güvenliği için en önemli unsurlardan biri.

Ön bölge asistanı:

Bu sınıfta ve daha üst sınıflarda artık standart olarak gördüğümüz bu teknoloji, takip mesafesinin aktif olarak izleyen bir göz gibi çalışıyor. Kullanıcının önündeki araca olması gerekenden fazla yaklaşması durumunda hem sesli hem de görsel olarak uyarıda bulunan asistan, dalgınlık anlarında hayat kurtarabilir.

Adaptif hız sabitleyici:

Özellikle şehir içi trafiğinde kullanıcılara yol arkadaşı olan hız sabitleyici, aktif olarak öndeki aracı izliyor ve sabitlenen hızı duruma göre değiştiriyor. Bu da temposu sürekli değişen bir trafikte kullanıcının daha az efor sarf etmesine yardımcı oluyor.

Acil durum asistanı:

Yeni nesil birçok otomobilin güvenlik standartlarından biri olan bu asistan, kullanıcının belli bir süre tepkisiz kalması durumunda hem sesli hem de görsel uyarı gönderiyor. Bu uyarıların sonucunda kullanıcıdan herhangi bir yanıt gelmediğinde ise kontrollü bir şekilde aracı yavaşlatıyor.

Konfor:

Sesli komut sistemi:

Seat, sesli komut sistemini Ateca’da da kullanıyor. Bir yardımcı pilot olarak tanımlanan bir sistemin aktif edilebilmesi için kullanıcının “Hola Hola” demesi yeterli. Bu sesli komut sistemi sayesinde araç içindeki eğlence sistemini, telefonunuzu ve diğer teknolojileri yönetebiliyorsunuz.

Full Link ve kablosuz şarj:

Seat’ın daha önceki modellerinde kullanmış olduğu Full Link, Ateca’da geliştirilmiş bir versiyonuyla yer alıyor. Orta konsolun altında yer alan kablosuz şarj alanında akıllı telefonunuzu şarj ederken aynı zamanda kablosuz bir şekilde Full Link’e bağlanabiliyorsunuz. Böylece araç içindeki kablo kirliliği engellenmiş oluyor.

Multimedya sistemi:

Seat Ateca, 9,2 inç boyutundaki multimedya sistemiyle kullanıcıları selamlıyor. Kablosuz Full Link teknolojisiyle birlikte çalışan bu sistem, herhangi bir fiziksel tuş bulundurmuyor. Tamamen dokunmatik olan bu ekranın yanında ise ses açma kapama, navigasyon ve telefon kısayolları yer alıyor.

Seat Ateca donanım paketleri:

Ateca Xperience

Ateca FR

Seat Ateca, donanım olarak birbirlerinden hiçbir eksiği bulunmayan 2 farklı paketle sunuluyor. Xperience ve FR olarak adlandırılan bu paketlerin birbirlerinden farkı ise tamamen sundukları deneyim.

FR, sportif kullanım için biçilmiş kaftan iken Xperience donanımında konfor unsurları ön planda tutuluyor. Bu iki donanımı birbirlerinden ayıran görsel opsiyonlar da Ateca’da mevcut. FR donanımı Xperience donanımına göre daha sportif olsa da her iki donanım da 150 HP güç üreten aynı motoru kullandığı için 0’dan 100’e ulaşma vakitleri 9,1 saniye.

Seat Ateca performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Seat, Ateca’da tek tip bir motor seçeneği sunuyor. 150 HP güç üreten bu motor 1,5 litre ve DSG şanzıman ile destekleniyor. Bu motorun yalnızca benzinli bir versiyonu olduğunu da belirtmekte fayda var.

1,5L EcoTSI ACT DSG (150 HP):

Ortalama (lt/100 km): 5,9

5,9 Şehir içi (lt/100 km): 6,8

6,8 Şehir dışı (lt/100 km): 5,0

Seat Ateca 2021 fiyatları:

Seat Ateca 1,5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience: 353.000 TL

353.000 TL Seat Ateca 1,5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR: 353.000 TL

Sizler için Seat’ın SUV ailesindeki en büyük otomobil olan Ateca’yı teknik ve görsel detaylarıyla inceledik. Makyajlanmış Ateca ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın.