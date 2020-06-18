SEAT'ın Mobilite Markası SEAT MÓ İlk Ürünlerini Tanıttı

SEAT, yenilikçi çözümler üretmek adına SEAT MÓ markasını kurdu. Marka, ilk ürünleri olan SEAT MÓ eScooter 125 ve SEAT MÓ eKickScooter 65'i tanıtarak sektörde zirveye oynayacağını gösterdi.

İspanyol otomobil devi SEAT, geleceğin teknolojisine ayak uydurmak amacıyla inşa ettiği CASA SEAT'ı 4 Haziran'da yaptığı sanal lansmandan sonra şimdi de fiziksel ziyarete açtı. Barselona'da bulunan CASA SEAT, e-mobilite çözümleri ve şimdiki modelleri gibi birçok farklı alanda hizmet verecek. SEAT bu etkinlikle birlikte SEAT MÓ'nun da lansmanını gerçekleştirdi.

Mikro mobilite konusuna yeni bir soluk kazandıracak SEAT MÓ, markanın kentsel mobilite stratejisini oluşturmasına yardımcı olacak. Bu kapsamda şirketin geliştirdiği 2 mobilite ürünü SEAT MÓ eScooter 125 ve SEAT MÓ eKickScooter 65'in dünya lansmanları gerçekleştirildi. SEAT'ın yeni tanıttığı bu ürünler, mobilite açısından oldukça ses getirecekmiş gibi duruyor.

SEAT MÓ eScooter 125, tam dolu bir bataryayla 125 km yol gidebiliyor:

SEAT MÓ eScooter 125’in bünyesinde bulundurduğu 12 beygir gücündeki elektrik motoru, bu mobilite ürününü 125 cc'lik bir motosikletle eş değer kılıyor. 0'dan 50'ye sadece 3,9 saniyede ulaşan araç, maksimum 95 km/sa hıza ulaşabiliyor. Şarj istasyonlarının yanı sıra ev tipi prizlerle de şarj olabilen MÓ eScooter 125, tam dolu bir bataryayla 125 km'ye kadar sürüş sağlayabiliyor. Ayrıca araç; City, Sport ve Eco olmak üzere 3 ayrı sürüş modunu da kullanıcılara sunuyor.

SEAT'ın mobilite çözümü olan bu araç, mobilitenin gerekliliklerini de yerine getirmeyi başarıyor. Koltuğun altındaki bölme sayesinde, sürücü 2 adet kaskı aynı anda rahatça taşıyabiliyor. İkinci bir kaska ihtiyacı olmayan kullanıcılar için de yeterli depolama alanı sunuyor. Akıllı telefonla da izlenebilen SEAT MÓ eScooter 125, 2 adet USB girişini bünyesinde barındırıyor. Kırmızı, Koyu Alüminyum ve Oksijen Beyazı şeklinde farklı renk seçeneklerine sahip araç, şimdiden birçok kişinin takdirini kazanmışa benziyor.

Markanın bir diğer mobilite ürünü olan SEAT MÓ eKickScooter 65, frenleriyle güvenliğini üst noktaya çıkarırken güçlü aküsüyle 65 km menzili kullanıcılarına sunuyor. 20 km/sa hıza ulaşabilen araç; Eco, Drive ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduyla birlikte geliyor.