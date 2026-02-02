Gökyüzünün Karanlık Noktaları: Sebebi Bir Türlü Açıklanamayan Uçak Kazaları

Havacılık tarihi boyunca birçok kaza yaşandı. Bunlardan bazıları ise yıllar geçmesine rağmen hâlâ gizemini koruyor.

Havacılık sektörü, bugün dünyanın en güvenli ulaşım yöntemi olarak kabul ediliyor. Her gün on binlerce uçak, milyonlarca insanı kusursuz bir koordinasyonla gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Ancak havacılık tarihi, gelişmiş radar sistemlerinin, kara kutuların ve uydu teknolojilerinin bile çaresiz kaldığı "sessiz" trajedilerle dolu.

Bu içeriğimizde sebebi açıklanamayan ve gizemini hâlâ koruyan bazı uçak kazalarını sizler için derledik. Bazıları bir sır küpü gibi okyanusun derinliklerine gömüldü, bazıları ise radar ekranlarından sadece birkaç saniye içinde silinip gitti. İşte okurken çok meraklanacağınız o kazalar.

Malaysia Airlines MH370 uçuşu

8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan MH370 sefer sayılı uçak, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri hâline geldi. Uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kuleyle irtibatını kesti ve Hint Okyanusu'nda kayboldu. Radarlar uçağın izini kaybettiğinde, içinde 239 kişi bulunan devasa bir Boeing 777 adeta buharlaşıp uçmuştu.

Yıllarca süren ve tarihin en pahalı arama kurtarma çalışması olan operasyonlarda sadece az sayıda uçak parçasına ulaşılabildi. Uçağın neden kaybolduğu ve kaza yaptığı ise tam olarak aydınlatılamadı. Tahminler, yakıtının bitmesi nedeniyle Hint Okyanusu’na çakıldığı yönünde.

Flying Tiger Line 379 uçuşu

1962 yılında, Vietnam Savaşı'nın en sıcak günlerinde ABD ordusu için personel taşıyan bir Lockheed L-1049 Super Constellation, Guam'dan Filipinler'e doğru havalandı. Gökyüzü açıktı ve hiçbir teknik arıza bildirilmemişti. Ancak uçak, Pasifik Okyanusu üzerindeyken bir anda ortadan kayboldu. Bölgedeki bir tanker gemisinin mürettebatı, o sırada gökyüzünde büyük bir patlama gördüklerini iddia etti ancak yapılan devasa aramalarda tek bir parça enkaz bile bulunamadı. 107 kişinin bulunduğu bu uçaktan geriye kalan tek şey gizemdi.

Varig 967 uçuşu

1979 yılında Tokyo'dan kalkan Varig Havayolları'na ait bir kargo uçağı, havalandıktan sadece 30 dakika sonra Pasifik üzerinde kayıplara karıştı. Uçağın içinde sadece 6 mürettebat vardı ancak kargonun değeri paha biçilemezdi: Brezilyalı ünlü ressam Manabu Mabe'ye ait 153 adet tablo. İlginç olan şuydu, uçak ne bir imdat çağrısı yapmıştı ne de bölgede herhangi bir yağ izine rastlanmıştı. Havacılık uzmanları, uçağın ani bir basınç kaybıyla mürettebatı bayılttığını ve uçağın otopilotta yakıtı bitene kadar uçup okyanusa çakıldığını tahmin ediyor.

Star Dust kazası

1947 yılında Buenos Aires'ten kalkan "Star Dust" adlı uçak, And Dağları'nı geçerken ortadan kayboldu. Kaybolmadan hemen önce kulenin aldığı son mesaj, mors alfabesiyle üç kez tekrarlanan "STENDEC" kelimesiydi. Bu kelimenin ne anlama geldiği, havacılık dünyasında 50 yıl boyunca bir efsane olarak tartışıldı. Uçağın enkazına ancak 1998 yılında, eriyen buzulların arasından ulaşılabildi. Enkazın bulunması uçağın bir dağa çarptığını kanıtlasa da mesajın sırrı bilinmiyor.

Pan Am 7 uçuşu

1957 yılında, "Göklerin Romantizmi" olarak adlandırılan lüks bir yolculuk faciayla bitti. San Francisco'dan Honolulu'ya giden Pan Am uçağı, Pasifik'in ortasında sessizce düştü. Arama ekipleri günler sonra okyanusun ortasında yüzen enkaz parçalarına ve bazı cesetlere ulaştı. Yapılan otopside, yolcuların vücudunda yüksek oranda karbonmonoksit bulundu. Neden böyle bir şey yaşandığı, uçağın neden düştüğü ise o zamanın teknolojisinin yetersiliği nedeniyle bulunamadı.

Boeing 727-223 uçuşu

Bu liste içindeki en tuhaf vakalardan biri olan bu kaza, bir düşmeden çok yok olma hikâyesi gibi. 2003 yılında Angola'daki bir havalimanında park halindeki devasa bir Boeing 727, ışıkları kapalı bir şekilde aniden piste çıktı ve kuleyle hiçbir irtibat kurmadan havalandı. İçinde sadece bir uçak teknisyeni ve bir yardımcısının olduğu düşünülüyordu ancak ikisi de pilot lisansına sahip değildi. Uçak Atlantik Okyanusu'na doğru yöneldi ve bir daha asla görülmedi. bir enkaz, ne bir radar izi, ne de bir ses vardı. Uçağa ne olduğu konusu hâlâ gizemini koruyor.