Secret Invasion yönetmeni, dizinin jeneriğinde gördüğümüz karelerin yapay zekânın ürünü olduğunu açıkladı.

Yapay zekâ teknolojileri artık videolar bile üretmeye başladı. Bu teknolojilerle üretilen videolar da internette sık sık virale düşüyor. Tabii bu teknolojinin nimetleri hepimizin eline ulaşmışken sinema sektörü de meyvesini yemeye başladı.

Sinema sektöründe yapay zekânın son kullanım örneği de Marvel Sinematik Evreni’nin yeni dizisi Secret Invasion’da karşımıza çıktı. İlk bölümü 21 Haziran’da yayınlanan dizinin jeneriğinin yapay zekâ ile oluşturulduğu açıklandı.

Bu kareler yapay zekânın ürünü:

Polygon’a konuşan yönetmen ve baş yapımcı Ali Selim, yukarıda bir kısmını gördüğümüz sekansın Method Studios tarafından yapay zekâ ile oluşturulduğunu paylaştı. Temanın, dizinin de temel yapı taşlarından olan şekil değiştirmeye uyduğunu ifade etti.

Üstelik yapay zekâ ile yaptıkları bu işi, hepimiz gibi yaptıklarını da şu ifadelerle paylaştı:

“Yapay zekânın nasıl çalıştığını anlamıyorum. Stüdyoyla fikirler, temalar ve kelimeler hakkında konuşurduk ve sonra bilgisayar bir şeyler yapıyordu. Ardından kelimeleri kullanarak onu biraz biraz değiştirdik.”