Ertelenen Ücretsiz Futbol Menajerlik Oyunu SEGA Football Club Champions 2026'nın Çıkış Tarihi Açıklandı

SEGA'nın çok beklenen futbol menajerlik oyunu Football Club Champions ertelenmişti. Şirket, 2026'da gelecek oyunun çıkış tarihini resmen açıkladı.

Futbol oyunu deyince herkesin aklına EA Sports FC, eFootball gibi yapımlar gelse de bu türde farklı farklı oyunlar da piyasaya sürülüyor. Geçtiğimiz aylarda ise geliştirdiği oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran SEGA’dan bir hamle geldi. Şirket, “SEGA Football Club Champions” oyununu duyurdu. Oyunun başta 2025’te gelmesi bekleniyordu ancak bu yaşanmadı ve ertelendi. Şimdi ise 2026 versiyonunun geleceği duyuruldu ve resmî çıkış tarihi açıklandı.

Bu oyununun yine SEGA imzası taşıyan Football Manager 2026 ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Tamamen ayrı bir yapım olarak gelecek. Ancak FM ile aynı motoru ve teknolojiyi kullandığını belirtmek gerek.

SEGA Football Club Champions 2026, 22 Ocak’ta çıkış yapacak

SEGA Football Club Champions 2026 oyunu, bir futbol takımı yönetmenizi sağlayan strateji ve simülasyon türlerinde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. SEGA’nın açıklamalarına göre oyun, 22 Ocak 2026 tarihinde çıkış yapacak. Steam sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.

Football Manager tarafından desteklenen, FIFPRO verilerini içeren bir oyun olarak tanımlanan SEGA Football Club Champions, Japonya’nın J Ligi ve Kore’nin K Ligi gibi üst düzey liglerine mücadele etmenize imkân tanıyan bir yapım. Kulübünüzün teknik direktörü olup başarıyı kovalıyorsunuz. Oyunun Japon seri Saka Tsuku’nun devamı niteliğinde olduğunu da belirtmek gerek.

SEGA Football Club Champions hakkında aktarabileceklerimiz bu kadar. Oyun, tamamen oynaması ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin beğenisine sunulacak.