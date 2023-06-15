Mobilite ürün tasarımcısı Segway-Ninebot, Bilkom aracılığıyla Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şirket, elektrikli scooter ve gokart aracı ile tüketicilere ulaşacak.

Mobilite son dönemlerde hiç olmadığı kadar önem kazandı ve özellikle de Çinli teknoloji şirketleri, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu bağlamda; Segway-Ninebot da mobilite üzerine etkileyici çözümler sunan firmalardan bir tanesi. Gelen son haberler ise sevindirici. Zira oldukça popüler bir marka olan Segway-Ninebot, nihayet Türkiye'ye geldi. Markanın Türkiye'deki resmi distribütörü Bilkom oldu. Tüketiciler, Segway-Ninebot ürünlerine Bilkom güvencesiyle ulaşabilecekler.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliklerde yapılan açıklamalara baktığımızda, tarafların bu gelişmeden memnun olduklarını görüyoruz. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya tarafından yapılan açıklamalarda "Sektöre yön veren bir marka ile bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadeleri kullanılırken, Segway-Ninebot APAC&MEA Genel Müdürü John Peng ise "Bilkom ile yarattığımız sinerjiyle pazarı hızlı bir şekilde domine edeceğimize inanıyorum." dedi. Dilerseniz hep birlikte Türkiye'ye resmen gelen Segway-Ninebot ürünlerine yakından bakalım.

Türkiye'de satılacak Segway-Ninebot ürünleri

KickScooter MAX G2

Elektrikli scooter'lar son yıllarda oldukça popüler hale geldiler ve tüketiciler, bu ürünlere ilgi gösteriyorlar. Bu bağlamda; Segway-Ninebot'un Bilkom aracılığıyla Türkiye'ye getireceği ürünlerin başında elektrikli scooter'lar olacak. Markanın üst düzey özellikler sunan MAX G2 isimli modeli, sahip olduğu benzersiz özelliklerle tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Segway-Ninebot KickScooter MAX G2, 900W çıkış gücüne ulaşabilen güçlü arkadan çekişli motora sahip. 10 inç lastikler ile yeni RideyLONG teknolojisiyle donatılan elektrikli scooter, tek şarjla 70 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu ürün, %22'lik dik rampalarda bir sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

KickScooter F2 serisi

KickScooter F2 serisi elektrikli scooter, F2, F2 Plus ve F2 Pro olarak isimlendirilen üç modelden oluşuyor. Bu seri, özellikle de amatör sayılabilecek kullanıcılar için avantaj sağlıyor. Çünkü KickScooter F2 serisinde dengenin daha iyi sağlanması için daha geniş gidon ile yön göstergeleri desteği sunuyor. Bunların ötesinde; tüketiciler, uygun fiyatlı ürün arayışındaysalar E2 ve E2 Plus isimli modelleri de tercih edebilecekler.

KickScooter C2 serisi: Çocuklar için güvenli elektrikli scooter

Segway-Ninebot'un çocuklar için tasarladığı KickScooter C2 serisi, özellikle de sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Ancak diğer her şeyden çok daha önemli olan bir husus var. KickScooter C2 Pro'da bluetooth entegrasyonu var. Ebeveynler, bu özelliği kullanarak elektrikli scooter'a hız sınırı koyabilecekler. Üstelik, tüm KickScooter modellerinin iPhone'lardaki Bul özelliğine entegre edilebileceğini belirtelim. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde çalıntılara karşı güvenlik tedbiri almış olacaklar. Ayrıca, ebeveynler de çocuklarını takip edebilecekler.

Gokart PRO

Segway-Ninebot Gokart PRO, adından da anlaşılabileceği üzere bir gokart aracı. Tabi bu demek değil ki bu ürüne sadece gokart pistlerinde ulaşabileceksiniz. 40 km/s maksimum hız ve 25 kilometre civarında menzil sunan Gokart PRO, yüzde 26'lık ultra dik rampalarda bile sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Bluetooth bağlantı desteği ve uygulama ile kontrol gibi teknolojik özelliklere sahip olan gokart aracının mekanik el freni ve drift yardım sistemi de bulunuyor...

Bilkom aracılığıyla Türkiye'ye resmi giriş yapan Segway-Ninebot ürünlerine Vatan Bilgisayar üzerinden ulaşılabiliyor.