Segway'in CES 2020 dahilinde tanıttığı konforlu S-Pod aracı, Wall-E animasyon filmindeki artık yürüyemeyen insanlığın kullandığı koltuklara benzetildi. Garip görüntüsüne rağmen aracın sahip olduğu özellikler ve konfor, etkinlikte bulunan insanlar tarafından zevkle denendi.

Dün başlayan CES 2020 kapsamında devrim niteliğinde birçok yeni ürün tanıtıldı. Bu ürünlerden ulaşım alanında en ilgi çekici ve en eğlenceli görüneni belki de Segway’in yeni S-Pod aracı oldu.

Segway’in en güncel aracının görünümü gerçekten ilginç, hatta biraz garip. Segway’in kendi kendini dengeleyen elektrikli araçları ortaya çıktığından bu yana büyük bir kitle tarafından hep garipsendi. Wall-E animasyon filminde gördüğümüz tekerlekli sandalyeleri andıran yeni S-Pod’un diğer Segway araçlarından farkı ise sürücüsüne çevre tarafından garipsenirken konforlu bir koltuk sağlıyor olması oldu.

İşte yumurta biçimli tekerlekli koltuk S-Pod’un CES 2020 görüntüleri:

CES 2020’den önceki son hafta duyurulan Segway S-Pod diğer Segway araçlarına göre çok farklı bir görünüme sahip. Önceki araçlar sadece yürümekten ve trafikten kurtaran geniş scooterlara benzerken bu yeni Segway resmen fütüristik seyahat koltuğundan farksız görünüyor. CES’te gösterilirken saatte 12 km hız kapasitesine sabitlenen araç tam kapasitesiyle saatte yaklaşık 40 km hıza sahip.

Aracın kullanım kolaylığı ve bazı özellikleri

Görünüşü ve kullanımıyla ayakta sürülen Segway’lerden farklı olan araç koltuğun sağ tarafında bulunan kontrol çubuğu ile kontrol ediliyor ve kesinlikle bir öğrenme ya da alışma süreci gerektirmiyor. Diğer Segway araçları da otomatik denge özelliğine sahip olsa da bu araç oturarak kullanıldığı için sürücüsüne fazladan kolaylık sağlıyor. Ayrıca araç, ağır ve hantal görüntüsüne rağmen oldukça kullanışlı ve çevik.

Aracın üzerinde bir korna, her iki yön için sinyal göstergesi, bir şarj durumu göstergesi mevcut. Gösterge ışıklarının renkleri koltuğun sol tarafından çıkan bir panel üzerinden değiştirilebiliyor.

Segway S-Pod ‘un 2020 yılının ikinci yarısında donanmaya yönelik satışının başlaması, daha sonra da doğrudan müşteriye satılmak üzere piyasaya çıkarılması bekleniyor.