Şeker Hastalığına Çözüm Sunabilecek Bir İçecek Türü Bulundu

Araştırmacılar, şeker hastası bireylerin diyetine eklenecek bir içecek türünün kandaki şeker oranını büyük ölçüde dengelediğini tespit etti. 'Keton içecekler' olarak adlandırılan gıdalar, Tip 2 Diyabet için çözüm sunuyor olabilir.

British Columbia Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, keton içeceklerin kandaki şeker seviyesini dengelediğini ve şeker hastalarına yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Üniversite’de profesör olan Jonathan Little, “Keton içecekler ve besin takviyeleri, büyük ölçüde ilgi çekmeye devam ediyor. Bu besinlerin kısmen yeni olmaları nedeniyle metabolizma üzerindeki etkilerine dair elimizde oldukça az bilgi bulunuyor. Biz de bu besinlerin sporcu olmayan insanların üzerindeki etkisi inceleyen ilk araştırmacı grupları arasında yer alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Keton içecekler, Tip 2 Diyabet hastalığına çözüm olabilir mi?

Little, Tip 2 Diyabet hastalığında insülin olarak adlandırılan hormonun işleyişinin bozulduğunu ve bu sebeple kandaki şeker oranının vücut tarafından kontrol edilemediğini belirtiyor. Little, “Kanada’da bu hastalığın oranı ciddi bir şekilde artış gösteriyor ve adeta bir salgın boyutuna ulaştığı söylenebilir. Tip 2 Diyabet, piyasadaki ilaçlarla ve insülin iğneleriyle kontrol altında tutulabiliyor ancak bazı insanlar, bu hastalıkla baş etmek için her gün ilaç alınmayan yöntemleri araştırmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Little, açıklamasına şu sözlerle devam ediyor: “Düşük karbonhidratlı bir keton diyetinin kandaki şeker oranını kontrol altına aldığına hatta Tip 2 Diyabet hastalığının etkilerini azalttığına dair gittikçe daha fazla kanıt ortaya çıkıyor. Biz de yapay ketonların obez ve Tip 2 Diyabet hastası bireylere verildiği takdirde ne olacağını görmek istedik.” Little ve ekibi, 15 kişilik bir gruptan akşam yemeğinin hemen ardından keton içecekleri içmelerini istedi. Yarım saatlik bir sürenin ardından da katılımcılara 75 gram şeker içeren bir içecek daha verildi ve bu sırada kan örnekleri alındı.

Little, elde ettikleri sonuçlardan keton besin gıdalarının oldukça büyük bir başarı elde ettiğini ancak yine de hastalığı kökten çözen sihirli bir çözüm olup olmadığını bilmediklerini belirtiyor. Little, araştırmayı şu sözlerle özetliyor; “Yaptığımız testlerden elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda keton içeceklerin, katılımcıların kanlarındaki şeker oranlarını çok daha iyi bir şekilde kontrol altına aldığını ve insülin hormonunda herhangi bir değişiklik yaşanmasını önlediğini tespit ettik. Bu da keton gıdaların Tip 2 Diyabet ile başa çıkmak için oldukça değerli bir araç olabileceğine işaret ediyor. Elbette hâlihazırda çözmemiz gereken birkaç sorun bulunuyor. İçeceğin tadının rezalet olmasının yanı sıra keton tüketiminin uzun süreli etkilerini henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz.”