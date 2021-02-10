Seks Robotunun İşlediği Cinayetten Kimler Sorumlu Tutulur?

Günümüzde seks robotları başta olmak üzere robotların çok büyük bir kısmını hacklemek, diğer teknolojik aletlere oranla çok daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Peki, bir kişi seks robotunu hackleyip insan öldürürse, cinayetten yeterli güvenlik önlemi almayan üreticiler sorumlu tutulabilir mi?

Günümüzde pek çok ürünün internetle bağlantısının olduğu bir sürece girdik. Elbette üretilen yüksek teknolojili robotların da internete erişimi dolaylı da olsa bulunabiliyor. Bu durum da hackerlar için bir arka kapı olanağı sunuyor. Siber güvenlik uzmanları, hacklenen seks robotlarının kullanıcılara cinayete varacak düzeyde zarar verebileceğini söyledi.

Hong Kong merkezli hukuk firması ONC'de görevli Joshue Chu ve Michael Szeto isimli iki hukukçu, robot kaynaklı tehlikelerin öngörülebilir olduğunu, bu sebeple de bu robotların gerçekleştirecekleri eylemlerden üreticilerin sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Yapay zeka destekli seks robotları insanlığı tehdit edebilir mi?

Siber güvenlik uzmanları, hackerların akıllı telefon gibi aletlere oranla çok daha kolay bir şekilde ulaşabildiği seks robotlarını kontrol ederek cinayet işleyebileceklerini söyledi. Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden Dr. Nicholas Patterson, yaptığı açıklamada "Seks robotları dahil olmak üzere günümüzdeki robotların çoğunu hacklemek, cep telefonu ve bilgisayar gibi daha karmaşık cihazlara kıyasla çocuk oyuncağı" ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle insan temasının azaldığı son dönemlerde seks robotlarının giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı gözlemleniyor. Seks robotu konusunda uzman Brick Dollbanger'a göre bu robotlar, COVID-19'u bile anlayabiliyor. Bu seviyede bir teknolojik gelişmeye sahip olmasına rağmen bu robotların en büyük eksiği siber güvenlik konusunda oluyor. Chu ve Szeto, seks robotu üreticilerinin güvenlik açıklarına daha fazla dikkat etmesini umduklarını belirtti.

Bir kişinin seks robotuyla etkileşimi kalp krizi veya kas çekmesine neden olabiliyor olsa da siber saldırıyla bir hackerın eline geçecek robot, fiziksel eylemlerde bulunarak karşısındaki insana çok daha ciddi zararlar verebiliyor. Ayrıca bazı robotlarda kullanıcıların kredi kartı, adres gibi kişisel bilgilerinin de bulunduğu, son derece basit siber saldırılarla hırsızlığın da önünün açıldığı belirtiliyor.

Tüm bu tehlikeler göz önünde bulundurulduğunda tek çözüm üreticilerin robotlarını geliştirirken yazılım konusunda kaliteli bir iş çıkarmaları gerekiyor. Her geçen gün daha da fazla hayatımıza ortak olan robotların nasıl bir teknolojik gelişmeye sahip olacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.