Son günlerde internette oldukça popüler olan Seksi/Deli testinin ne olduğu ve nasıl yapıldığını sizler için araştırdık. Peki bu test gerçekten de bilimsel dayanaklara sahip mi?

İnternette hemen hemen her gün yeni bir test gündem oluyor. Kimi zaman ‘Ne kadar zekisin’ gibi testler popüler olurken kimi zamansa hiçbir bilimsel temele dayanmayan ve tamamen eğlence amaçlı yapılmış testler gündem olabiliyor.

Son günlerde ise ‘Seksi/Deli’ adında bir test sosyal medyayı adeta ele geçirmiş durumda. Ne kadar seksi ve ne kadar deli olduğunuzu gösteren bu test aynı zaman sizi “Umutsuz Vaka, Tehlike, Flört, Eğlence, Evlilik ve Unicorn” olarak farklı bölgelere de yerleştiriyor. Peki bu test nasıl oldu da ortaya çıktı?

Her Şey How I Met Your Mother dizisi ile başladı

Seksi/Deli testi, ilk olarak How I Met Your Mother isimli Sitcom dizisinin 3. sezon 15. bölümünde ortaya çıkmıştır. Dizinin en ikonik karakteri olan Barney tarafından gösterilen bu tablo, bir kişinin deliliğinin seksiliği ile doğru orantıda olması gerektiğini savunan hayali bir tabloydu. Tabloya göre eğer bir kişi seksi olduğundan daha fazla deliyse bu o kişinin tablodaki “Umutsuz Vaka” bölgesinde bulunmasına neden oluyordu.

2021 yılında ise Avusturalyalı yaşam sitesi Boss Hunting’in yazarı Sera Bozza, seksi/deli tablosunun gerçekten var olduğunu ve bu tablodan yapılacak çıkarımların ilişkilerin gidişatı hakkında ‘kritik’ rol oynadığını açıkladı. Günümüzde ise eğlenceli ve bilimsel temelli testler hazırlayan IDRlabs tarafından hazırlanan test yoğun ilgi gördü.

Seksi/Deli testi nasıl yapılır?

IDRlabs’in burada bulunan internet sitesindeki test, size 20 adet soru soruyor ve bu soruları 1’den 5’e kadar bir ölçek kullanarak cevaplamanızı istiyor. Testin sonunda ise seksi/deli tablosunda ait olduğunu bölgeyi ve yüzde kaç seksi/deli olduğunuzu gösteriyor. Pek çok insan bu testi ciddiye almasa da daha önce benzer testlerde de ortaya çıktığı üzere sosyal medyayı çok aktif kullanan kişilerden bazıları bu tarz testleri ciddiye alarak ilişkilerine bu teste göre yön veriyor.

Bilim insanları, araştırmacılar ve psikologlar ise bu test hakkında henüz herhangi bir araştırma başlatmadı. Testin gerçek kişiliğinizi ne kadar doğru yansıtıp yansıtmadığı bilinmez ancak ilişkilerde her zaman en önemli etkenin karşılıklı güven olduğunu hatırlatalım. Bu tarz testler ilişkinizi değerlendirirken bir etken olarak sayılmamalı.