Dijital tüketici davranışlarını inceleyen Adba Analytics, Şubat 2020’de Türkiye’de sektörlere göre en çok konuşulan markaları belirledi. Listelerde Webtekno da yer aldı.

Artık dijital bir dönüşümün gerçekleştiğini herkes kabul ediyor. Büyük işletmeler yeni medyayı kullanarak iletişim kanallarını geliştiriyor. Geçmişte olacağını düşünmediğimiz reklam kampanyaları geliştiriliyor.

Günümüzde küçük işletmelerin bile “sosyal medyada yürüyecek” bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Adba Analytics, sosyal medyada şubat ayının en çok konuşulan isimlerini, sektörlere ayırarak belirledi. Webtekno da listede yer aldı.

Webtekno en çok konuşulanlar listesinde

İstanbul merkezli Adba Analytics, belli kategorilerde geçen ay en çok konuşulan markaları açıkladı. Listeler televizyon, sivil toplum, telekomünikasyon, otomotiv, mobil cep, havayolu, bankacılık, internet site, internet TV sektörlerini ele aldı.

Televizyon sektöründe geçen ayın en çok konuşulanları sırasıyla Kanal D, Atv ve Star TV oldu. Sivil toplum alanında ise AFAD, Kızılay ve Lösev başı çekti. Telekomünikasyon sektöründe ise sırasıyla Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan bahsedildi.

Bankacılık sektöründe en çok konuşulan İş Bankası olurken onu Ziraat ve Halkbank takip etti. İnternet site sektöründe ise YouTube birinciliği kimseye kaptırmazken onu Onedio.com ve Webtekno takip etti. İnternet TV alanında ise sıralama Netflix, Digiturk ve DSmart şeklinde oldu.

Otomobilde Mercedes, telefonda Apple

Otomotiv sektöründe en çok konuşulan marka Mercedes oldu. Onu bir diğer Alman firması BMW izlerken üçüncü sırayı ise Renault aldı. Mobil Cep adı verilen akıllı telefon kategorisinde ise zirveyi Apple aldı. Onun ardından Çinli Huawei ve Koreli Samsung geldi.

Havayolu sektöründe ise en üst sırada yer alan isim Türk Hava Yolları oldu. Listeyi tamamlayan diğer firmalar ise Pegasus ve Atlas Global şeklinde.

Webtekno ailesi olarak bu listelerde yer almamızı sağlayan siz sevgili okurlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.