Selçuk Bayraktar'dan Dikkat Çeken F-35 Açıklaması

Türkiye F-35 programından çıkarılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, bu durumun milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğini ve Milli İnsansız Savaş Uçağı'na ait ilk prototipin de 2023'te göklerde olacağını söyledi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, son dönemde sık konuşulan konulardan biri olan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması üzerine açıklamalarda bulundu. Bayraktar, olumsuz olarak görülen bu durumun Türk Savunma Sanayi açısından faydalı olabileceğine inandığını belirtti.

Telegram hesabından görüntülü bir açıklama yapan Bayraktar, "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

Telegram'dan açıklama yaptı

Görüşlerini Telegram hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Bayraktar, F-35'lerin verilmemesinin hayırlı olabileceğini söyleyerek, "Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme , bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibarıyla o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır" dedi.

Bayraktar ayrıca yurt dışından tedarik edilecek sistemlerin dezavantajlarına da değinerek, "Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır" dedi.

Hedef insansız savaş uçakları

Bayraktar sözlerine "Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir" şeklinde devam etti.

Baykar'ın projeleri hakkında da bilgi veren Bayraktar, "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız" dedi.