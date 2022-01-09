Selülit Neden Olur, Gidermek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Neredeyse 25 yaşından büyük her kadında görülen selülit bir hastalık değil, estetik bir durumdur. Yine de bu durumu yaşayan kadınları oldukça rahatsız eder. Gelin selülit nedir, neden olur inceleyelim ve henüz ortaya çıkmadan ve çıktıktan sonra neler yapabileceğinize yakından bakalım.

Bir dönem magazin bültenlerinde en sık karşılaştığımız haber, bir ünlünün selülitleri oluyordu. Genelde gizli çekimlerle etik dışı bir şekilde kaydedilen bu görüntülerde neredeyse her ünlü kadının selüliti olduğunu gördük. Evet, selülit neredeyse 25 yaşından büyük her kadında görülen bir cilt sorunudur. Ancak kesin olarak belirtelim, selülit bir hastalık değil yalnızca estetik bir durumdur.

Selülit, yağ hücrelerinin büyüyerek lifli kordon bağlar ile deriyi aşağı çekmeleri sonucu meydana gelen basit bir durumdur. Pek çok farklı etkene bağlı olarak bu görünüm çok daha pürüzlü ya da çok daha sade olabilir ama dediğimiz gibi neredeyse her kadında vardır. Gelin selülit nedir, neden olur biraz yakından inceleyelim ve henüz ortaya çıkmadan ve çıktıktan sonra neler yapabilirsiniz görelim.

Selülit nedir?

Kişinin kilosu ne olursa olsun derisinin altında yağ hücreleri vardır. Bu yağ hücreleri, kaslarınızı deri ile bağlayan septa isimli bir lif kordonunun arasında bulunur. Bu yağ hücreleri pek çok farklı nedene bağlı olarak büyükleri zaman bu lifler aracılığıyla deriyi aşağı çekerler ve ortaya selülit dediğimiz pürüzlü deri yapısı çıkar.

Selülit kesinlikle bir sağlık sorunu değildir ancak farklı hastalıklara bağlı olarak oluşabilir. Erkeklerin %10’unu, kadınların ise %90’ını etkiler. Selülitin kadınlarda daha çok ortaya çıkmasının nedeni, kadınların çok daha fazla yağ hücresine sahip olmasıdır. Özellikle yaş ilerledikçe yağ hücrelerinin büyümesi ile birlikte selülit görünümü de artar.

Selülit neden olur, neden artar?

Selülit nedenleri; Cilt yapısı Hormonlar Genetik Yaş

Selülit artma nedenleri; Sigara Düzensiz beslenme Zayıf kas dokusu Kilo alıp verme Cilt sağlığına önem vermeme



Cilt yapısı:

Kadın olmak ve bir kadın cildine sahip olmak başlı başına bir selülit nedeni. Çünkü kas ve deriyi birbirine bağlayan lifli kordon bağı erkeklerde çapraz şekilde ilerlerken kadınlarda bu bağ dikeydir. Kadınlardaki bu bağ yapısı nedeniyle yağ hücreleri yukarı itilir, deri ise aşağı çekilir. Aynı şekilde erkeklerin derisi kadınlardan daha kalın olduğu için selülit oluşmuş olsa bile görünümü o kadar yoğun bir şekilde ortaya çıkmaz.

Hormonlar:

Kadınlardaki en önemli hormonlardan biri olan östrojen de selülit üzerinde etkilidir. Yağın düzenlenmesinde etkili bir hormon olan östrojen, üreme dönemlerinde yağ birikmesine neden olur. Bu nedenle regl, hamilelik ve menopoz dönemlerinde yağ dengesi bozularak selülit görünümü artar. Erkeklerdeki testosteron hormonu ise bunun tam tersi bir etki yapar. Bu nedenle hormon yapısını bozan bazı durumlar dışında erkeklerde selülit oluşumu görülmez.

Genetik:

Genlerle aktarılan iltihap yoğunluğu, kan akım regülasyonu, östrojen reseptörleri ve yağ hücrelerinin biyolojisi gibi durumlar direkt olarak selülit oluşumu üzerinde etkilidir. Yani ailenizde selülit varsa sizde de olma olasılığı yüksektir. Genetik kaynaklı selülit oluşumunu arttıran en önemli faktör ise sigara kullanımıdır.

Yaş:

Çocukluk yıllarında bağlar esnek, cilt gergindir. Ergenlikle beraber bağ dokusu zarar görür, deri aşağı çekilmeye başlar ve elastikiyeti azalır. Yetişkinlik dönemi boyunca deri incelir, bağlar sertleşir, damarlar belirgin hale gelir. Bir de üstüne yağ hücreleri büyüdüğü zaman ortaya belirgin selülitler çıkar.

Selülit evde nasıl geçer?

Sigarayı bırakın

Egzersiz yapın

Kuru fırçalama yöntemini kullanın

Kahve telvesi ile masaj yapın

Sigarayı bırakın:

Şu mereti artık bırakın. Hastalığınız ya da sorununuz ne olursa olsun mutlaka altından sigara çıkıyor. Çünkü tütün dumanı direkt olarak kan akışını bozuyor. Doğru çalışmayan vücut, bir de üstüne tütün dumanı ile onlarca farklı zehir aldığı için günden güne kötüleşmeye başlıyor. Gençken kolay fark edilmiyor ancak orta yaşa yaklaştıkça sigaranın olumsuz etkilerini en acılı şekilde hissedeceğinizden emin olabilirsiniz.

Egzersiz yapın:

Hareketsiz bir hayat tarzı da en az sigara kadar zararlıdır. Kilolu olmasanız bile selülitiniz olabilir ancak düzenli egzersiz ile selülit görünümünü azaltabilirsiniz. Egzersiz yaptıkça deriniz sıkılaşır, yağ hücrelerinizin yoğunluğu azalır, kan akışı düzenlendiği için damar görünümü azalır ve kasların sıkılaşması ile bağlı oldukları lifli kordonlar da gerilir.

Kuru fırçalama yöntemini kullanın:

Kuru fırçalama için piyasada satılan pek çok farklı ürün görebilirsiniz. Yüksek ücretler ödemenize gerek yok, önemli olan cildinize zarar vermeyecek bir ürün kullanmaktır. Kuru fırçalama ile selülitli bölgeye beş dakika masaj yapmak kan ve lenf akışınızı uyarır, ölü derileri alır, hücre büyümesini teşvik eder ve sinir sistemini uyarır. Ayaklardan yukarı doğru dairesel hareketlerle yapmanız öneriliyor.

Kahve telvesi ile masaj yapın:

Bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem değil ancak deneyenlerin olumlu sonuç aldıklarını söyledikleri bir yöntem de kahve telvesi ile selülitli bölgeye masaj yapmaktır. Kahve telvesi tek başına ya da hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, şeker gibi ürünlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bunlarla selülitli bölgeye 10 dakika masaj yapmanın şişkinliği azalttığı, kan dolaşımını arttırdığı ve lenf akışını uyardığı söyleniyor.

Selülit azaltmak için kullanılan tıbbi yöntemler:

Birkaç aylık bir süreçte uygulanarak yağ hücrelerini donduran Cryolipolysis yöntemi

Karın ve uyluk bölgesindeki yağ hücrelerini ses dalgalarıyla ortadan kaldırmayı amaçlayan ultrason yöntemi

Cilt altındaki bağları iğneyle kıran Cellfina yöntemi

Cildi titreterek selüliti azaltmayı hedefleyen akustik dalga tedavisi yöntemi

Isı yoluyla cilt altındaki bağları parçalayan lazer ve radyofrekans tedavi yöntemleri

Küçük bıçaklar yardımıyla cilt altındaki bağları kesen vakum yardımlı hassas doku salımı yöntemi

Cilt altına karbondioksit vererek selülit görünümünü azaltmayı hedefleyen karboksiterapi yöntemi

Alüminyum oksit ve tuz kristalleri ile ölü derileri kaldıran mikrodermabrazyon yöntemi

Cildi vakumla kaldırarak masaj yapan Endermoloji yöntemi

Selülit görünümünü azaltmak için kullanılan tıbbi yöntemlerden bazıları bu şekilde. Bunların pek çoğu riskli işlemlerdir. Bu nedenle uzman doktorlara görünmeden herhangi bir estetik uzmanına bu tür işlemleri yaptırmayın. İşlem sırasında ya da sonrasında çok daha kötü sonuçlarla karşılaşmanız mümkün.

Kadınların korkulu rüyası selülit nedir, neden olur sorularını yanıtladık ve ortaya çıkmadan ve çıktıktan sonra neler yapabileceğinizi anlattık. Unutmayın, selülit bir hastalık değil yalnızca estetik bir durumdur. Bu nedenle yalnızca güzel görünmek için asla riskli operasyonlara girmeyin.