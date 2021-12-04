Bilardonun efsane ismi Semih Saygıner, bir kez daha Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Yedinci kez bu unvana erişmeyi başaran milli sporcuya Gençlik ve Spor Bakanı’ndan tebrik geldi.

Eylül ayında Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak yüzümüzü güldürmüştü. Bugün de bilardonun efsane ismi Semih Saygıner’in Dünya Şampiyonluğu ile mutlu olduk. 28 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Dünya Kupası’nda Semih Saygıner, finale adını yazdırmayı başarmıştı. Finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaşan Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7’nci kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan da Semih Saygıner için tebrik mesajı geldi. Kasapoğlu, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi: "Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner’i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner’e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Şampiyonluğa bir kez daha adını yazdıran Saygıner, Webtekno’nun kardeş şirketi Masomo’nun ofis açılış partisine de konuk olmuştu:

Semih Saygıner kimdir?

12 Kasım 1964 tarihinde Adapazarı’nda doğan Saygıner, 1978 yılında anne ve babasını trafik kazasında kaybetmesinin ardından lise öğrenimini yarıda bıraktı. 16 yaşındayken profesyonel bilardo hayatına başlayan Saygıner, bir yıl sonra katıldığı İstanbul Şampiyonası’nda birinci olmayı başardı. İlk defa 1987 yılında Türkiye şampiyonluğunu elde etmeyi başaran milli sporcu, 1998-2000-2001-2003 (ABD)-2003 (İspanya)-2004 ve son olarak 2021 yıllarında da Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

2018 yılında katıldığı Dünya Kupası’nda 2’nci (Belçika’da) ve 3’üncü (Fransa’da) olmayı başaran Saygıner, 17 yılın ardından bir kez daha şampiyon olarak 7’nci kez kupayı Türkiye’ye kazandırdı.