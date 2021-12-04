Financial Times, 2021 Yılının En Etkili Kadınlarını Açıkladı

Ünlü ekonomi gazetesi Financial Times, 2021 yılının en etkili 25 kadınını açıkladı.

İngiltere merkezli dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Financial Times, 2021 yılının ilham veren en etkili 25 kadınını seçti.

Financial Times’ın belirlemiş olduğu isimler arasında oyunculardan ressam ve yazar gibi sanatçılara, yönetmenlerden şirket yöneticisi, politikacı, sporcu ve aktivistine kadar pek çok farklı isim bulunuyor.

İşte Financial Times’ın 2021 yılına izini bırakan en etkili 25 kadını listesi:

25. Gabriela Hears – Chloe markasının Kreatif Direktörü / Moda Tasarımcısı

24. Paula Rego – İngiliz Ressam

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23. Scarlett Johansson – Oyuncu

22. Shonda Rhimes – Televizyon yapımcısı, senarist ve yazar

21. Sally Rooney – Yazar

20. Chloe Zhao – Film Yönetmeni / Senaryo Yazarı

19. Sviatlana Tsikhanouskaya – Belarus Muhalefet Lideri

18. Sotooda Forotan – Aktivist

17. Vanessa Nakate- İnsan Hakları Savunucusu / Aktivist

16. Liz Cheney – ABD Temsilciler Meclisi Üyesi

15. Agnes Chow – Aktivist

14. Elisa Loncon Antileo – Şili Anayasa Kongresi Başkanı

13. Naomi Osaka – Tenis Oyuncusu

12. Frances Haugen – Veri Bilimcisi / Bilim İnsanı

11. Tsai Ing-Wen- Tayvan Lideri

10. Rosalind Brewer – Walgreens Boots Alliance CEO'su

9. Cathie Wood – Ark Yatırım Danışmanlığı Kurucu ve CEO'su

8. Kate Bingham – Eski Britanya Aşı Gücü Başkanı

7. Mariam Al-Mahdi -Sudanlı Siyasetçi