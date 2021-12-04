Financial Times, 2021 Yılının En Etkili Kadınlarını Açıkladı

İngiltere merkezli dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Financial Times, 2021 yılının ilham veren en etkili 25 kadınını seçti.
Financial Times’ın belirlemiş olduğu isimler arasında oyunculardan ressam ve yazar gibi sanatçılara, yönetmenlerden şirket yöneticisi, politikacı, sporcu ve aktivistine kadar pek çok farklı isim bulunuyor.
İşte Financial Times’ın 2021 yılına izini bırakan en etkili 25 kadını listesi:
- 25. Gabriela Hears – Chloe markasının Kreatif Direktörü / Moda Tasarımcısı
- 24. Paula Rego – İngiliz Ressam
- 23. Scarlett Johansson – Oyuncu
- 22. Shonda Rhimes – Televizyon yapımcısı, senarist ve yazar
- 21. Sally Rooney – Yazar
- 20. Chloe Zhao – Film Yönetmeni / Senaryo Yazarı
- 19. Sviatlana Tsikhanouskaya – Belarus Muhalefet Lideri
- 18. Sotooda Forotan – Aktivist
- 17. Vanessa Nakate- İnsan Hakları Savunucusu / Aktivist
- 16. Liz Cheney – ABD Temsilciler Meclisi Üyesi
- 15. Agnes Chow – Aktivist
- 14. Elisa Loncon Antileo – Şili Anayasa Kongresi Başkanı
- 13. Naomi Osaka – Tenis Oyuncusu
- 12. Frances Haugen – Veri Bilimcisi / Bilim İnsanı
- 11. Tsai Ing-Wen- Tayvan Lideri
- 10. Rosalind Brewer – Walgreens Boots Alliance CEO'su
- 9. Cathie Wood – Ark Yatırım Danışmanlığı Kurucu ve CEO'su
- 8. Kate Bingham – Eski Britanya Aşı Gücü Başkanı
- 7. Mariam Al-Mahdi -Sudanlı Siyasetçi
- 6. Nancy Pelosi – ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
- 5. Luiza Trajano – İş İnsanı
- 4. Gita Gopinath – IMF Baş Ekonomisti
- 3. Mary Barra – General Motors CEO'su
- 2. Lina Khan – Federal Ticaret Komisyonu Başkanı
- 1. Ngozi Okonjo-Iweala- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü