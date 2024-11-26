Küresel enflasyonun en çok etkilediği kategorilerin başında gelen akıllı telefonlar ve tüketici elektroniğinde yenilenmiş ürünlerin yükselişi sürüyor. Avrupa’da yürütülen bir araştırma, 2 kişiden birinin yenilenmiş akıllı telefon satın almaya istekli olduğunu gösteriyor. Yenilenmiş telefonların karbon salımı da sıfır cihazlara göre %87 daha az olarak ölçülüyor.

Artan üretim maliyetlerinin tüketiciye yansımasının derinden hissedildiği kategorilerin başında gelen akıllı telefonlar ve tüketici elektroniğindeki etiket artışları, son model ve yeni gibi cihazlara daha az maliyetlerle erişme olanağı sunan yenilenmiş (refurbished) ürünlere yönelik ilgiyi artırdı. 12 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen ve bu yıl 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanan bir rapora göre Avrupalıların %52’si, yenilenmiş bir akıllı telefon satın almaya istekli olduğunu belirtti.

22 Ağustos 2020'de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik sayesinde yenilenmiş ürün pazarının Türkiye'deki gelişiminin önü açılırken, akıllı telefonlardan akıllı saatlere, ev elektroniğinden oyun konsolları, tablet ve bilgisayarlara kadar geniş bir yenilenmiş ürün yelpazesi de tüketicide karşılık bulmaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı bir yenileme merkezi olan Senatech, akıllı telefonlar başta olmak üzere, birçok yenilenmiş ürünle hem ülkemizin cari açığını düşürmeye katkıda bulunuyor hem de tüketicilerin diledikleri cihazlara daha az maliyetle ulaşmasına olanak tanıdığını açıkladı.

%40 daha avantajlı fiyatlar sunuyor

Avrupa'da gerçekleştirilen araştırmada, yenilenmiş bir akıllı telefon almak isteyen kullanıcıların %67'sinin temel motivasyonu maliyet olarak öne çıktı. Araştırma ayrıca, Avrupa’daki 5 telefondan ikisinin yenilenmiş olduğunu ortaya koydu.

Sevilen tüketici elektroniği markaları her yıl, her dönem genişletilmiş özelliklerle yeni ürünler sunuyor. Ancak bunları sıfır üretilmiş ürünleri satın alarak takip edebilmek, maliyetler sebebiyle giderek zorlaşıyor. Yenilenmiş ürünler, özellikle temel ihtiyaçlara yönelik harcamaların arttığı dönemlerde teknolojiyi de yakından takip edebilmenin maliyet avantajlı bir yolunu sunuyor.

Örneğin Senatech'ten yenilenmiş iPhone satın alan kullanıcılar; sıfır ürünlere kıyasla %40'a varan maliyet avantajıyla sahip olabiliyor. Akıllı telefonların yanı sıra bilgisayarlar, akıllı saatler, ev aletleri ve aksesuar kategorilerinde de kondisyonu açık ve şeffaf bir biçimde belirtilen, yetkilendirilmiş bir yenileme merkezinde işin uzmanları tarafından yenilenmiş tüketici elektroniği ürünleri, hızlı kargo ve kolay iade fırsatıyla yenilenmiş teknoloji mağazası Senatech’ten satın alınabiliyor.

Yenilenmiş ürünlerin karbon salınımı %87 daha az

Danışmanlık şirketi IDC’nin tahminleri, yalnızca akıllı telefon kategorisinde üretilecek cihaz sayısının 2027’ye kadar 431 milyon üniteyi geçeceğini gösteriyor. Oysa yenilenmiş ürün tercih etmenin, sıfır bir cihaz satın almaya kıyasla iklim değişikliğine katkısı, karbon salımı bakımından %87 daha az. İklim değişikliği aciliyetinin aşırı hava olayları yoluyla kendini her gün gösterdiği bir dönemde yenilenmiş ürünler, iklim konusundaki hassasiyeti yüksek kullanıcılara da hitap ediyor.

Döngüsel ekonomiye katkısıyla sürdürülebilir bir seçenek sunan yenilenmiş cihazlar, piyasada el değiştirerek kullanım süresini en az ikiye katlıyor ve bu sayede yenilenmiş cihazlar ülkemizin cari açığının azalmasına da katkıda bulunuyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı bir yenileme merkezi olan Senatech de 1 yıl garantili, yüksek kaliteli, sıfıra yakın cihazlara taksitle sahip olunmasının önünü açıyor.