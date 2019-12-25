Bilim İnsanları, Sentetik Örümcek İpeği Üretmeyi Başardı

Bilim insanları yıllar süren araştırmaların ardından sentetik örümcek ipeği üretmeyi başardılar. E. coli bakterilerinin genetiğini değiştiren araştırmacılar, gerçek örümcek ipeğine çok yakın sonuçlar almayı başardı.

Birçok insanın hayallerini süsleyen Spider-Man'in ağ atıcısını, gerçek hayatta üretmek için çalışmalar yapılıyor. Daha önce yapılan denemeler yetersiz kalsa da, araştırmacılar sonunda bakterilerin genetiğini değiştirerek sentetik örümcek ipeği geliştirmenin yolunu buldular.

Mühendisler, yıllar boyunca genetiği değiştirilmiş bakterilerden, mayalardan ve hatta keçi sütünden sentetik bir kopya yaratmaya çalıştılar ancak girişimler hiçbir zaman yeterli olmadı. Ancak bu kez E. coli bakterilerinin genetik bağlarını değiştirdiler ve başarılı oldular. Sonuç olarak ortaya, doğal muadili ile neredeyse aynı olan bir malzeme çıktı.

Yapay örümcek ipeği, çelikten 5 kat daha sağlam olabilir

Washington Üniversitesi'nden sentetik biyolog Fuzhong Zhang, Amerikan Kimya Derneği'nin yıllık toplantısında "Artık bakterileri doğa kadar iyi bir şey üretmek için kullanabiliriz" dedi. Örümcek ipeği son derece hafif ancak sanıldığından çok daha güçlü olan eşsiz bir malzeme. Örümceklerin ağlarından yapılan bir halat, aynı çaptaki çelikten yaklaşık 5 kat daha güçlü.

Bilim insanlarının son derece sağlam olan bu malzemeyi araştırmalarının nedeni, tıp, uzay ve tekstil endüstrilerindeki potansiyel uygulamaların yanı sıra gelecekte darbeye dayanıklı kumaş veya inanılmaz derecede güçlü tıbbi dikişler üretmek için kullanılabilecek olması. Yeni malzeme, astronotlara Mars'ta sert malzemeler oluşturabilmek için NASA tarafından finanse ediliyor.

İnsanların üretilen malzemeyi kullanarak şehirde Örümcek Adam gibi sallanma hayalleri bir süre daha bekleyecek. Bilim insanları, küçük bireysel ürünler yerine tamamen ipekten yapılan ipler üretmeye odaklanıyor.