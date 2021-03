Kukla ve palyaço temalı korku filmi Separation'ın, gerim gerim geren fragmanı yayınlandı. Film, özellikle palyaço fobisi olanlar için fazlasıyla ürkütücü görüntülere sahip.

Orphan: First Kill, The Devil Inside, The Boy gibi ses getiren korku filmlerinin arkasındaki isim olan yönetmen William Brent Bell’in palyaço fobisi olanlara ekranları kırdıracak yeni korku filmi Separation’ın fragmanı yayınlandı.

Filmde, avukat annesi Maggie (Mamie Gummer) ile sanatçı babası Jeff (Rupert Friend) arasındaki çekişmede sıkışan sekiz yaşındaki Jenny ( Violet McGraw), içinde bulunduğu bunalımda babasının Grisly Kin adlı kuklalarıyla yakınlık kuruyor

Anne Maggie, trajik bir şekilde hayatını kaybedince Jeff ve Jenny, yeni bir hayata başlamak için birbirlerine daha da yaklaşıyorlar. Ancak Brian Cox tarafından canlandıran Maggie'nin babası velayet davası açtığında ve Jenny’nin bakıcısı Samantha evin kadını olmaya karar verdiğinde Jeff ve Jenny’nin yeni hayatı, pek de planlandığı gibi ilerlemiyor.

Separation, hayalet kuklalar üzerine inşa edilmiş bir korku filmi olsa da kukla tasarımları, palyaço fobisi olanları da fazlasıyla germeyi başaracak türden. Bu nedenle aşağıda yer alan fragmanın palyaço fobisi olanlar için çok da eğlenceli olmadığını peşin peşin söyleyelim.

Separation fragmanı