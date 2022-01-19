Son günlerde 'değerlere saygısızlık' tartışmaları sürerken bugün, 2011 yılındaki konuşması gündeme taşınan Serdar Kuzuloğlu'na sosyal medyadan linç geldi. Kuzuloğlu, yaptığı konuşmada Hz. Adem ile ilgili bir espri yapıyordu.

Geçtiğimiz günlerde sanatçı Sezen Aksu’nun yeni yıl için yayımladığı bir şarkısı, içerdiği sözler nedeniyle büyük bir tepki toplamıştı. ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e’ sözleri nedeniyle gündemden düşmeyen Sezen Aksu hakkında Diyanet’ten de açıklama yapılmış, şarkının sözleri ‘saygısızlık’ olarak nitelendirilmişti.

‘Değerlere saldırı’ tartışmalarının bu olayla birlikte Türkiye gündemine oturmasının ardındansa bugün Twitter’da yeni bir etiket açıldı. Twitter’da sıkça gördüğümüz ‘HaddiniBil’ etiketinin son hedefi, bugün Serdar Kuzuloğlu oldu. Serdar Kuzuloğlu’nun gündeme gelmesine neden olan şeyse, Hz. Adem hakkında yaptığı bir espriydi.

Serdar Kuzuloğlu’nun sosyal medyada gündem olan o sözleri:

Serdar Kuzuloğlu, gündeme gelmesine neden olan bir konuşmasında “Adem, Tanrı’nın kendine bahşettiği cennet bahçesinde bir daha hiçbir insanoğluna nasip olmayacak hayat yaşamaktadır. Krallar gibi, Sezar gibi yaşamaktadır. Bir gün der ki Tanrı’ya: Tanrım, sıkıldım, bana bir arkadaş gönder. Tamam, uyu yavrum sen der Tanrı Adem’e. Adem’in kaburgasından hikâye bu ya, Havva’yı doğurmuş. Salak Adem, cennettesin oğlum, her şey ayağını altında. Ne bela arıyorsun? Bütün olay öyle başlar, Aptal!” ifadelerini kullanıyordu.

Gündem olan konuşma, 2011 yılında yapılmıştı:

Kuzuloğlu’nun sarf ettiği bu sözler, Twitter’da Türkiye’nin gündemine oturdu. Kuzuloğlu’nun sarf ettiği bu cümlelerse aslında yeni cümleler değildi. Serdar Kuzuloğlu, bu konuşmasını katıldığı bir TEDx konferansında gerçekleştirmişti. O konferansa ait yukarıda gördüğümüz görüntüler de 8 Nisan 2011’de TEDx Talks tarafından YouTube’da yayımlandı. Yani Kuzuloğlu, ısınan gündemin ardından sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.