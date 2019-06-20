Serdar Ortaç, Hayatının Film Olacağını Açıkladı

Down sendromlu bireyler hakkında farkındalık yaratması amacıyla verilen “Altın Boğaz Ödülleri” dün akşam sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Serdar Ortaç, hayatının film haline getirileceğini söyledi.

Altın Boğaz Ödülleri, down sendromlu bireyler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla dağıtılıyor. Bu yılki ödül törenine de Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ivana Sert, Betül Demir, Ferman Toprak gibi isimler katıldı.

Etkinlikte yapımcı Mehmet Yıldırım ile bir araya gelen Serdar Ortaç, hayatının bir film haline geleceğini açıkladı. Henüz ismi açıklanmayan filmde Serdar Ortaç, kendi yaşamını beyaz perdede anlatacak.

Serdar Ortaç, 1992 yılından bu yana yaşadıklarını anlatacağı filmin senaryosunu kendisi yazacak. Filmin yapımcısı olan Mehmet Yıldırım da çekimlerden sorumlu olacak. Geçen yıl çekilen ve merhum Müslüm Gürses’in hayatının filme alındığı yapımdan sonra sinema salonları şimdi de Serdar Ortaç’ı ağırlayacak.