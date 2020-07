Çılgın Serious Sam serisinin dördüncü oyunu Serious Sam 4’ün oynanış fragmanı, dün gerçekleştirilen 'Devolver Direct' etkinliğinde yayınlandı. Geliştirici stüdyo, oyunun çıkış tarihinin Ağustos 2020 olduğunu bir kez daha doğruladı.

Oyun dünyası bugüne kadar pek çok efsane serinin gelişini ve gidişini gördü. Ancak bu seriler arasında yer alan ve ilk kez takvimler 2001 yılını gösterdiğinde karşımıza çıkan Serious Sam, herkes için özel bir yere sahipti. Çünkü bu oyun kendi türünün tek örneğiydi.

Bugüne kadar Serious Sam, Serious Sam 2 ve Serious Sam 3: BFE isimleriyle üç oyuna ev sahipliği yapan efsane seri, 6 farklı yayıncı tarafından oyuncularla buluşturuldu. Ancak oyunun geliştirici stüdyosu her zaman Croteam oldu. İşte Croteam, çok yakın zamanda serinin yeni oyununu da yayınlayacak.

Serious Sam 4'ün oynanış fragmanı yayınlandı:

Geçtiğimiz aylarda Serious Sam serisinin dördüncü oyunu olacak Serious Sam 4'ün çıkış tarihini 'ağustos' olarak açıklayan Croteam, oyun hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Dün gerçekleştirilen 'Devolver Direct' etkinliğinde açıklama yapan Devolver Digital ve Croteam, oyunun çıkış tarihinin hâlâ ağustos olarak planlandığını söyledi ve oyunun oynanış fragmanını yayınladı.

Serios Sam 4 için yayınlanan oynanış fragmanı yalnızca 1 dakika 13 saniye uzunluğundaydı. Ancak bu uzunluk bile Serious Sam serisini ne kadar özlediğimizi bize hatırlattı. Ayrıca efsane seride bulunan efsane canavarları ve silahları muhteşem grafiklerle yeniden görmek de oldukça heyecanlandırdı.

Her iki şirket de oyunun kesin çıkış tarihi hakkında bir bilgi vermemiş olsa da günümüz oyun dünyasının virüs nedeniyle yaşadığı sıkıntılar ele alındığında Serious Sam 4'ün henüz ertelenmemiş olması oldukça sevindirici. Ayrıca son zamanlarda oyun dünyasında yaşadığımız kuraklık da bu oyunun çıkmasıyla birlikte bir nebze olsun azalacaktır.

Kaosla beslenen Serious Sam serisinin dördüncü oyunu Serious Sam 4, serinin kimliğini bozmadan yeniden tamamen kaostan oluşan bir oyun olacak. Oyundaki amacımız yeniden 'Dünya Savunma Kuvvetleri'nin lideri Sam 'Serious' Stone olarak dünyayı korumak olacak. Oyun, şu ana kadar yapılan açıklamalara göre PC (Steam) ve Stadia platformlarında yayınlanacak. Ayrıca yurt dışında 40 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun, ülkemizde 76 TL'ye satılacak.