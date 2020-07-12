İptal Edilen Oyun Etkinliğinde Geçen Ücretsiz Oyun

Daha önce birçok sevilen yapımla bizi buluşturan Devolver Digital, bu kez tamamen ücretsiz bir oyunla yeniden karşımıza çıktı. Şirket, iptal edilen bir oyun etkinliğinde geçen yeni oyunu 'Devolverland Expo'yu yayınladı.

Özellikle mart ayından bu yana dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs, her fiziksel etkinlik gibi büyüklü küçüklü tüm oyun etkinliklerinin önlem olarak iptal edilmesine yol açmıştı. Tabii bunun sonucunda etkinlikler artık canlı olarak internet üzerinden yapılmaya başlamıştı.

Daha önce sevilen yapımlarıyla karşımıza çıkan Devolver Digital da son olarak iptal edilen bir oyun etkinliğini konu alan bir oyun yayınladı. Flying Wild Hog tarafından geliştirilen ve "Devolverland Expo" ismiyle yayınlanan oyun, Steam kütüphanesindeki yerini aldı ve şu anda indirilebilir hale geldi.

Oyun tamamen ücretsiz:

Yayıncılığını Devolver Digital'ın üstlendiği Devolverland Expo, oldukça kısa bir açıklamaya sahip. Geliştirici şirketin tanımlamasına göre Devolverland Expo, gizemli bir şekilde iptal edilen Devolver Digital oyun etkinliğinin düzenleneceği yerde geçen birinci şahıs bir 'pazarlama simülasyonu'. Etkinliğin yapılacağı merkez, etkinliğin iptal olması nedeniyle terk edilmiş durumda.

Peki biz bu oyunda ne yapacağız? Yine oyunun açıklamasına göre amacımız, bu merkeze kaçak bir şekilde girmek ve 'gelişmiş güvenlik sistemlerini' aşarak etkinlikte yer alması planlanan oyunların fragmanlarını, oynanış videolarını ve etkinliğin iptaliyle suya gömülen diğer her şeyi bulmaya çalışmak olacak.

Devolverland Expo, Steam'de tamamen ücretsiz bir şekilde indirilebilir durumda. Oyunu oynamak içinse ortalama bir sisteme sahip olmanız yeterli. Oyun, minimum 4 GB RAM, 2,8 GHz hıza sahip bir işlemci ve NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı istiyor. Oyunu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Devolver Digital’ın en son yayınladığı küçük bir oyun olan Devolverland Expo, içinde herhangi bir şiddet barındırmıyor. Ancak Devolver Digital, oyun içinde diğer oyunların fragmanlarını ve videolarını izleyeceğimizden bu videoların şiddet barındırabileceğini belirterek ufak bir uyarı da yaptı.