Ünlü Aktris Jeanette Maus, 39 Yaşında Hayatını Kaybetti

Resident Evil Village oyununda birden fazla karakterin seslendirmesini yapan ve birçok filmle ün kazanan başarılı oyuncu Jeanette Maus, kolon kanseri karşısında verdiği mücadeleyi kaybederek 39 yaşında hayata veda etti.

Resident Evil Village oyununda birçok karaktere hayat veren seslendirme sanatçısı Jeanette Maus, 39 yaşında hayatını kaybetti. Sadece Resident Evil’le değil, aynı zamanda Charm City Kings ve My Effortless Brilliance filmleriyle tanınan ünlü oyuncu, uzun süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu ve COVID-19 virüsüne yakalanmasının ardından tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık olarak sekiz aydır kansere karşı mücadele veren Maus, tıbbi ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere bir bağış sayfası olan GoFundMe’de yardım çağrısında bulunmuştu ve sayfaya göre geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuya COVID-19 teşhisi konulmuştu.

Maus, uzun süredir bir klinikte tedavi görüyordu

Maus, kolon kanserinin beraberinde getirdiği crohn hastalığına sahipti ve uzun bir süredir Los Angeles’ta bulunan City of Hopes adlı klinikte tedavi görüyordu. Vücudunda birden fazla gelişen komplikasyonlar yüzünden durumu daha da ciddileşen ünlü oyuncu, 24 Ocak Pazar günü hayata veda etti.

Resident Evil geliştiricisi Capcom, oyunda birden fazla karakterin seslendirmesini gerçekleştiren Maus’un trajik ölümüyle ilgili tweet atarak başsağlığında bulundu; ”Capcom ailesi olarak cadılarımız da dahil olmak üzere birçok karaktere ses veren yetenekli oyuncu Jeanette Maus’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.”