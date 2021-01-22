Resident Evil Village'dan Yepyeni Tanıtım Videosu

Bir süredir Resident Evil Village isimli oyun üzerinde çalışan Capcom, oyunun yeni bir fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, oyunun neler sunacağını gözler önüne seriyor. Buna göre Resident Evil Village ile Resident Evil 4 arasında çok ciddi bir bağıntı olacak.

Japonya merkezli video oyun geliştiricisi Capcom, bir süredir yeni bir Resident Evil oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Resident Evil Village" olarak isimlendirilecek bu oyun, bir efsane haline gelmiş olan Resident Evil serisinin sekizinci oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyuncuların heyecanlı bekleyişleri devam ederken geliştirici ekip, yayınladığı bir tanıtım videosu ile oyunla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Resident Evil Village'ın tanıtım videosu, milyonlarca oyuncuyu sevindirmesi muhtemel bir yapıyla karşımıza çıktı. Oyunun tanıtım videosunu izleyip karakterleri, yapıları ve envanter sistemlerini incelediğimizde, Resident Evil Village ile Resident Evil 4 arasında ciddi bağlantılar olduğunu görüyoruz. Ancak oyun, sadece Resident Evil 4 ile bağıntılı değil. Resident Evil 7'den çok iyi tanıdığımız ana karakter Ethan Winters, Resident Evil Village'da da karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

İşte Resident Evil Village'dan bir görüntü

Tanıtım videosu, Ethan Winters'ın varlığını ortaya koyarken, bu karakterin neden yeni oyunda yer alacağını da gösteriyor. Buna göre Winters, Resident Evil Village'da kaybolan kızının peşine düşecek. Öte yandan, oyunun genel havasının bir köy ortamında geçeceğini de tanıtım videosuna bakarak söyleyebiliriz. İşte Winters, köyler arası yolculuklarla kızını kaçırdığını düşündüğü bir vampirin izini sürecek.

Resident Evil Village'ın köyde geçeceğini söylemiş olsak da bu köy, Anadolu köylerinden çok farklı. Zira oyunda girip çıkacağınız binalar, oldukça lüks bir şekilde dizayn edilmiş. Ayrıca binaların içindeki dekorasyonlar da kendine hayran bırakacak türden. Bu arada, köylerde yaşayan ve mutasyona uğramış yerli halk da oyunun Resident Evil 4'le olan benzerliğini ortaya koyuyor.

Tanıtım videosun yer alan diğer detaylar, söz konusu köylerde büyük bir kalenin olacağını, bazı oyunlarda bulunan tüccarın geri döneceğini, çok sayıda silah ve envanter kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Oyunda alt etmemiz gerekecek karakterler arasında ise kurt adamlar, vampirler ve devasa büyüklükte köylüler bulunuyor.

Capcom tarafından yapılan açıklamalara göre Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta piyasaya sürülecek. Oyunseverler bu oyuna, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'in yanı sıra, PlayStation 4, Xbox One ve PC için de satın alabilecekler. Ayrıca Resident Evil Village ile birlikte Resident Evil Re: Verse, isimli çok oyunculu ve rekabetçi odaklı bir oyun daha yayınlanacak. Bu arada, PlayStation 5 sahipleri, Resident Evil Village'ın "Maiden" olarak isimlendirilen özel bir demo sürümünü deneyimleyebiliyorlar.

İşte Resident Evil Village için yayınlanan yeni tanıtım videosu