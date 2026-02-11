Sevgililer Günü'nde Ne Alacağına Karar Veremeyenlere: Sevgiliniz Bu Teknolojik Ürünlere Bayılacak!

Siz de sevgililer günü için sevgilinize hâlâ ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz doğru yerdesiniz. Bu teknolojik ürünleri sevgiliniz kesinlikle beğenecek.

Sevgililer Günü yaklaştığında herkesin aklına gelen klasik hediyelerden sıyrılmak ve sevgilinize hem şaşırtıcı hem de hayatına dokunan bir sürpriz yapmak istiyorsanız size birkaç önerimiz var.

Parfüm veya kıyafet gibi seçenekler yerine, hobilerine hitap eden ve günlük yaşam konforunu artıran teknolojik aletler herkes tarafından sevilir. Biz de bu doğrultuda bazı teknolojik ürünleri sizler için listeledik.

Fujifilm Instax Mini Link 2

Anıları dijital çöplükten kurtarıp fiziksel birer hatıraya dönüştürmek için harika bir seçenek. Instax kameraların aksine, bu cihazla sevgiliniz telefonundaki en sevdiği (ve en iyi çıktığı) fotoğrafları seçip saniyeler içinde nostaljik polaroid formatında basabilir.

Bunu hediye aldığınız takdirde sevgilinizin birlikte çekildiğiniz fotoğrafları anında basıp cüzdanında taşıması veya odasına asması için ona bir nevi fırsat vermiş olursunuz. Ayrıca uygulamasındaki eğlenceli modlarla fotoğraflara çizimler ekleyebilir, yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

Wacaco Nanopresso

Eğer kahve tutkunu bir sevgiliniz varsa ve sık sık kamp yapıyor ya da ofis kahvelerinden şikayet ediyorsa, bu ürün tam ona göre. Elektriğe veya pile ihtiyaç duymadan, sadece sıcak su ve el gücüyle 18 bar basınca kadar çıkarak harika bir espresso yapıyor.

Bunu hediye alarak sevgilinizin parkta, sahilde, uzun yolculuklarda veya dağın zirvesinde bile kaliteli bir espresso içmesini sağlayarak, onun kahve zevkine ne kadar saygı duyduğunuzu gösterebilirsiniz.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

Divoom Ditoo Pro Pixel Art

Hem retro tasarımı sevenler hem de masasında şık bir aksesuar isteyenler için tasarlanmış, bilgisayar görünümlü bir sanat eseri. Sadece müzik çalmakla kalmıyor, üzerindeki ekranda pixel art tasarımlar yapabiliyor, mini oyunlar oynatıyor ve bildirimleri gösteriyor.

Sıradan bir Bluetooth hoparlörden çok daha fazlası olduğu için bunu sevgilinize hediye olarak alabilirsiniz. Sevgiliniz çalışırken masasında ona eşlik edecek harika bir ürün.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

Renpho Eyeris 2

Gün boyu bilgisayar başında çalışan veya telefona çok bakan bir sevgiliniz varsa günün yorgunluğunu atması için mükemmel bir teknolojik ürün. Isıtma, hava basıncı ve titreşim özellikleriyle göz çevresini dinlendirirken Bluetooth ile sakinleştirici müzikler çalabiliyor.

Bunu hediye aldığınız takdirde ona sadece bir eşya değil, "rahatlama ve sağlık" hediye etmiş olursunuz. "Çok çalışıyorsun ve yoruluyorsun, senin dinlenmeni önemsiyorum" mesajını vermenin en teknolojik ve düşünceli yolu.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

Kobo Libra Colour

Kitap kurdu sevgililer için piyasadaki en yeni ve niş teknolojilerden biri. Standart e-kitap okuyucuların aksine renkli ekrana sahip olması, çizgi roman okumayı veya kitapların altını renkli çizmeyi sevenler için harika bir deneyim sunuyor.

Eğer sevgiliniz çantasında sürekli kalın kitaplar taşıyorsa, ona koca bir kütüphaneyi hafif bir cihazda hediye etmiş olursunuz. Su geçirmez özelliği sayesinde küvette veya havuz başında bile keyifle kitap okuyabilir.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

DJI Osmo Mobile SE

Fotoğraf ve video çekmeyi seven çiftler için sadece bir selfie çubuğu değil, profesyonel bir çekim asistanı. Telefonu manyetik olarak tutan, titreşimleri engelleyerek sinema filmi gibi pürüzsüz videolar çekilmesini sağlayan akıllı bir stabilizatör.

Birlikte gittiğiniz tatilleri, konserleri veya en basit anları bile profesyonel bir klip tadında ölümsüzleştirmek istiyorsanız sevgilinize bu ürünü mutlaka almalısınız.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

Xiaomi Massage Gun Mini

"Wellness teknolojisi" kategorisinde Türkiye'de en çok satan ürünlerden biri olan Xiaomi'nin bu masaj aleti, avuç içinize sığacak kadar küçük ama kasları rahatlatacak kadar güçlü bir ürün.

Sevgiliniz omuzları tutulduğunda veya spordan sonra kas ağrısı çektiğinde bu cihazı kullanabilir.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.