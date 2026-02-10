Tümü Webekno
Farklı Kategorilerde Günün Öne Çıkan İndirimleri! Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Araştırmalara Göre Sevgililer Gününde Hangi Hediye Daha Fazla Mutlu Ediyor? (Ortalama Hediye Fiyatı de Açıklandı)

Hepsiburada’nın Sevgililer Günü araştırması, hediye tercihlerinde dengeleri değiştiren önemli bir gerçeği ortaya koydu. Tüketiciler için artık pahalı hediyeler değil, karşı tarafa “beni gerçekten tanıyor” hissini veren seçimler daha değerli.

Araştırmalara Göre Sevgililer Gününde Hangi Hediye Daha Fazla Mutlu Ediyor? (Ortalama Hediye Fiyatı de Açıklandı)
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sevgililer Günü yaklaşırken “Ne alsam?” sorusu yine milyonlarca kişinin aklını kurcalıyor. Hepsiburada’nın FutureBright iş birliğiyle yaptığı yeni araştırma ise bu soruya oldukça net bir yanıt veriyor: Fiyat değil, düşünülmüşlük kazanıyor. Yani artık pahalı hediyelerden çok, anlamı olan ve kişiye özel seçimler ön plana çıkıyor.

Sevgililer Gününü Yalnız Geçirenlerin Rahatlıkla İzleyebileceği 11 Mükemmel Film Sevgililer Gününü Yalnız Geçirenlerin Rahatlıkla İzleyebileceği 11 Mükemmel Film

Araştırmaya göre tüketiciler bu özel günü son dakikaya bırakmıyor. Katılımcıların yüzde 57’si Sevgililer Günü hediyesine önceden karar verdiğini söylüyor. Alışveriş trafiğinin en yoğun olduğu dönem ise her yıl olduğu gibi Şubat ayının ilk haftası.

Ortalama Bütçe 5.170 TL Ama Asıl Kriter Bu Değil

Bu yıl Sevgililer Günü için ayrılan ortalama bütçe 5.170 TL olarak ölçüldü. Erkek tüketicilerde bu rakam 6.350 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak işin ilginç kısmı şu: Araştırmaya katılanlar için fiyat, karar aşamasında birincil kriter değil.

Sevgililer Günü’nde Saat Hediye Etmek İsteyenlere: Ersa Saat ile En Doğru Saati Seçme Rehberi Sevgililer Günü’nde Saat Hediye Etmek İsteyenlere: Ersa Saat ile En Doğru Saati Seçme Rehberi

Asıl önemli olan, hediyenin karşı tarafa ne hissettirdiği. Tüketiciler, “Beni tanıyor, benim için uğraşmış” duygusunu veren hediyeleri çok daha değerli buluyor. Bu da alışveriş sürecini daha fazla araştırma yapılan bir hâle getiriyor.

Hediye Rehberleri Karar Yorgunluğuna Çözüm Oluyor

Seçeneklerin bu kadar fazla olduğu bir ortamda karar vermek kolay değil. Araştırmaya göre her 10 kişiden 8’i, e-ticaret sitelerinde sunulan hediye rehberlerini faydalı buluyor. Her iki kişiden biri ise alışveriş öncesinde mutlaka araştırma yapıyor.

Sevgililer Günü’nde Ne Alacağım Diye Düşünenlere: Birbirinden Farklı Hediye Önerileri Sevgililer Günü’nde Ne Alacağım Diye Düşünenlere: Birbirinden Farklı Hediye Önerileri

Özellikle “karar yorgunluğu” yaşayan kullanıcılar için bu rehberler adeta can simidi. Doğru hediyeyi daha hızlı bulmayı sağlayan bu içerikler, alışveriş sürecini de çok daha keyifli hâle getiriyor.

Moda Zirvede, Takı ve Teknoloji Peşinde

Kategori bazında bakıldığında moda, Sevgililer Günü hediyelerinde yine zirvede. Katılımcıların yarısının ilk tercihi moda olurken; giyim başı çekiyor, ayakkabı ve çanta ise onu takip ediyor.

Kimin Aklına Geldi 14 Şubat’ı Kutlamak: Sevgililer Günü İlk Defa Ne Zaman, Nasıl Ortaya Çıktı? Kimin Aklına Geldi 14 Şubat’ı Kutlamak: Sevgililer Günü İlk Defa Ne Zaman, Nasıl Ortaya Çıktı?

Takı ve aksesuar tarafında altın, pırlanta ve saatler öne çıkarken; parfüm de en popüler seçenekler arasında yer alıyor. Teknoloji ürünleri ise yüzde 20’lik bir kesim tarafından tercih ediliyor. Bu grupta özellikle akıllı saatler dikkat çekiyor.

Hepsiburada, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve hediye rehberleriyle Sevgililer Günü alışverişini sadece bir satın alma süreci olmaktan çıkarıp, daha kolay ve keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com