Araştırmalara Göre Sevgililer Gününde Hangi Hediye Daha Fazla Mutlu Ediyor? (Ortalama Hediye Fiyatı de Açıklandı)

Hepsiburada’nın Sevgililer Günü araştırması, hediye tercihlerinde dengeleri değiştiren önemli bir gerçeği ortaya koydu. Tüketiciler için artık pahalı hediyeler değil, karşı tarafa “beni gerçekten tanıyor” hissini veren seçimler daha değerli.

Sevgililer Günü yaklaşırken “Ne alsam?” sorusu yine milyonlarca kişinin aklını kurcalıyor. Hepsiburada’nın FutureBright iş birliğiyle yaptığı yeni araştırma ise bu soruya oldukça net bir yanıt veriyor: Fiyat değil, düşünülmüşlük kazanıyor. Yani artık pahalı hediyelerden çok, anlamı olan ve kişiye özel seçimler ön plana çıkıyor.

Araştırmaya göre tüketiciler bu özel günü son dakikaya bırakmıyor. Katılımcıların yüzde 57’si Sevgililer Günü hediyesine önceden karar verdiğini söylüyor. Alışveriş trafiğinin en yoğun olduğu dönem ise her yıl olduğu gibi Şubat ayının ilk haftası.

Ortalama Bütçe 5.170 TL Ama Asıl Kriter Bu Değil

Bu yıl Sevgililer Günü için ayrılan ortalama bütçe 5.170 TL olarak ölçüldü. Erkek tüketicilerde bu rakam 6.350 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak işin ilginç kısmı şu: Araştırmaya katılanlar için fiyat, karar aşamasında birincil kriter değil.

Asıl önemli olan, hediyenin karşı tarafa ne hissettirdiği. Tüketiciler, “Beni tanıyor, benim için uğraşmış” duygusunu veren hediyeleri çok daha değerli buluyor. Bu da alışveriş sürecini daha fazla araştırma yapılan bir hâle getiriyor.

Hediye Rehberleri Karar Yorgunluğuna Çözüm Oluyor

Seçeneklerin bu kadar fazla olduğu bir ortamda karar vermek kolay değil. Araştırmaya göre her 10 kişiden 8’i, e-ticaret sitelerinde sunulan hediye rehberlerini faydalı buluyor. Her iki kişiden biri ise alışveriş öncesinde mutlaka araştırma yapıyor.

Özellikle “karar yorgunluğu” yaşayan kullanıcılar için bu rehberler adeta can simidi. Doğru hediyeyi daha hızlı bulmayı sağlayan bu içerikler, alışveriş sürecini de çok daha keyifli hâle getiriyor.

Moda Zirvede, Takı ve Teknoloji Peşinde

Kategori bazında bakıldığında moda, Sevgililer Günü hediyelerinde yine zirvede. Katılımcıların yarısının ilk tercihi moda olurken; giyim başı çekiyor, ayakkabı ve çanta ise onu takip ediyor.

Takı ve aksesuar tarafında altın, pırlanta ve saatler öne çıkarken; parfüm de en popüler seçenekler arasında yer alıyor. Teknoloji ürünleri ise yüzde 20’lik bir kesim tarafından tercih ediliyor. Bu grupta özellikle akıllı saatler dikkat çekiyor.

Hepsiburada, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve hediye rehberleriyle Sevgililer Günü alışverişini sadece bir satın alma süreci olmaktan çıkarıp, daha kolay ve keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.