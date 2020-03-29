Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsle şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirilmiş ve yalnızca seyahat izin belgesi olan yolcuların seyahat etmesine izin verilmişti. Bu belgeyle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Koronavirüsün ülkemizdeki etkisi arttıkça alınan önlemler de artıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde otobüs yolculuklarına bir düzenleme getirilmiş ve yalnızca valilik izni olan vatandaşların şehir dışı otobüs yolculuğu yapabilmesine karar verilmişti. Bu noktada son 15 gün içinde bulunduğu yere gelen ve kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar ile birinci derece yakınları vefat eden veya hasta olan vatandaşlar, il valiliğine veya kaymakamlıklara başvurarak seyahat izin belgesi alabilecekler. Bu belgeyle birlikte de otobüsle şehir dışına çıkabilecekler.

İl değiştirmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, valilik ve kaymakamlıkların birlikte oluşturacağı Seyahat İzin Kurulu'na başvuracak. Eğer vatandaşların geçerli bir nedenleri varsa ve bu sebebi kurul da kabul ederse uygun seyahat belgesi oluşturulacak. Bu belgede nereden nereye gidileceği ve seyahat süresi bulunacak ve şehirler arası otobüs yolculuğu yapma hakkına sahip olacaksınız.

Otogar çıkışında sağlık kontrolü yapılacak:

Seyahat belgesine sahip olan vatandaşların talepleri doğrultusunda otobüs seferleri oluşturulacak ve bu doğrultuda talebi olan vatandaşlara seferler hakkında bilgiler aktarılacak. Otobüs seferleri otogar çıkışında yapılan sağlık kontrollerinden sonra başlayacak, eğer bir yolcuda herhangi bir semptom görülürse ona göre işlem yapılacak. Otobüsteki tüm yolcuların listesi, telefonları ve gidecekleri ilde konaklayacağı adresler sefere başlanmadan önce gidilecek ildeki valiliğe gönderilecek.

Vilayete giriş yapıldıktan sonra bir sağlık kontrolü daha yapılacak, yolcular gerekirse karantinaya alınacak veya evlerinde karantina uygulamaları gerektikleri söylenecek ve evde karantina yapmasına karar verilen kişiler sürekli kontrol edilecek. Otobüsler, yolculuk boyunca sadece il otogarlarında durabilecek ve servis yapmaları yasak olacak.

Açıklanan son verilere göre ülkemizde toplamda 7.402 doğrulanmış koronavirüs vakası bulunuyor. Önümüzdeki günlerde konu hakkında yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.