Tatillerinizde Artık Yabancılık Çekmek Yok: Seyahatleriniz İçin En İyi Çeviri ve Harita Uygulamaları

Vizeli vizesiz seyahat edilebilecek pek çok ülke var. Bu ülkelerdeki en büyük dostumuz ise çeviri ve harita uygulamaları. Biz de bu içeriğimizde en çok işinize yarayacak o uygulamaları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tatile çıkmak, yeni yerler keşfetmek harika bir duygu... Ta ki elinizdeki adresi bulamadığınızda veya bir restoranda menüye anlamsızca bakakaldığınız ana kadar. Neyse ki artık teknoloji cebimizde ve bu küçük krizleri çözmek çok kolay.

Yabancı bir şehirde kaybolma korkusu veya dil engelini düşünmenize hiç gerek yok. Doğru harita uygulamalarıyla en bilinmeyen sokakları bile keşfedebilir, en iyi çeviri uygulamalarıyla aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. İşte seyahat çantanızda olmasa da telefonunuzda mutlaka olması gereken, hayat kurtaran çeviri ve harita uygulamaları.

Google Haritalar

Google Haritalar

Google Haritalar, bu işin "kralı" desek yeridir. Sadece araba navigasyonu değil... Yürüme rotaları, toplu taşıma (metro, otobüs, tramvay) saatleri ve bisiklet yolları konusunda da inanılmaz başarılı. Gideceğiniz yerin fotoğraflarına, yorumlarına bakabilir ve haritaları "çevrim dışı" kullanım için indirip internetiniz olmadığında bile yolunuzu bulabilirsiniz. Kısacası her seyahatçinin joker uygulaması diyebiliriz.

  • Platformlar: iOS, Android
  • Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Maps.me

Maps.me

Özellikle internet paketinizin suyunu çekmesini istemiyorsanız veya internetin az çektiği kırsal bölgelere gidecekseniz Maps.me tam size göre. Kullanımı da çok basit. Gitmeden önce gideceğiniz ülkenin veya şehrin haritasını indirin ve sonrasında tamamen çevrim dışı olarak navigasyon kullanabilirsiniz. Özellikle doğa yürüyüşü patikalarını gösterme konusunda oldukça işlevsel.

  • Platformlar: iOS, Android
  • Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Citymapper

Citymapper

Eğer Londra, Paris, New York, Berlin veya İstanbul gibi büyük bir metropolde toplu taşımayı dibine kadar kullanacaksanız, Citymapper'dan iyisini bulamazsınız. Uygulama size "Şu durakta in, 3 dakika yürü, metroya bin, vagonun orta kapısına yakın dur" gibi inanılmaz detaylı ve hayat kolaylaştıran yönlendirmeler yapıyor. Toplu taşıma kullanan gezginler için altın değerindedir.

  • Platformlar: iOS, Android
  • Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Waze

Waze

Seyahatinizde araba kiralamayı düşünüyorsanız, Waze en yakın dostunuz olacak. Uygulama, diğer sürücülerden gelen anlık verilere dayalı çalışıyor. Yani yoldaki bir kazayı, polis çevirmesini, hız kamerasını (radarı) veya anlık yoğun trafiği herkesten önce size bildiriyor. Sürekli en hızlı rotayı bulmak için güncelleniyor ve sizi şehir içi trafiğinden kurtarıyor.

  • Platformlar: iOS, Android
  • Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Google Çeviri

Google Çeviri

Çeviri uygulamalarının standardı budur. Metin ve sesli çevirinin yanı sıra en güçlü olduğu yer "kamera" özelliğidir. Telefonunuzun kamerasını bir menüye, tabelaya veya sokağa tuttuğunuzda, görüntü üzerinde anında çeviri yapar. Ayrıca dilleri indirip çevrim dışı da kullanabilirsiniz.

  • Platformlar: iOS, Android
  • Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

DeepL

DeepL

Eğer çeviride doğallık ve akıcılık arıyorsanız, DeepL son yıllarda bu konuda zirveye oynuyor. Özellikle uzun cümleleri veya paragrafları çevirirken, Google'ın bazen yaptığı gibi "robotik" değil, daha insani ve dilin yapısına uygun çeviriler yapaıyor. Cümleleri sadece kelime kelime değil, anlam bütünlüğünü koruyarak çevirmesi en büyük artısıdır.

  • Platformlar: iOS, Android
  • Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz
Peki siz seyahatlerinizde hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

