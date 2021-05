Bazı filmlerde çözülmesi gereken soruşturmalar, izleyeni bir dedektife dönüştürebilir. İzlerken adeta Sherlock Holmes gibi hissedeceğiniz bu dedektiflik filmlerini sizler için listeledik.

Sör Arthur Conan Doyle’un yarattığı sosyopat dedektif Sherlock Holmes, beyaz perdede uzun yıllardır seyircide uyandırdığı coşkusu, stili ve çekiciliğiyle kalpleri kazandı. 1900’lü yıllardan beri Sherlock Holmes ve maceralarını anlatan yüzlerce film, dizi, oyun ve radyo programları yapıldı.

Sherlock Holmes, heyecan, gerilim ve aksiyonla harmanlanmış dedektif unsurlarından oluşan yeni bir türe yol açtı. Hollywood geliştikçe, benzer kavramlarla ilgili kitaplar da sinemaya getirilmeye başlandı. Sherlock Holmes’un bu uyarlamaları ve ilhamları, en büyük dedektifin yolundan giden tüyler ürpertici maceralar yaşatıyor.

Her ne kadar Sherlock Holmes’un birebir aynısı olmasa da, gerek konu, gerek karakterler, gerekse atmosferleri bakımından Sherlock Holmes yapımlarına benzeyen filmleri sizler için sıraladık.

Önerdiğimiz dedektiflik filmleri:

Murder On The Orient Express

Melekler ve Şeytanlar

Unknown

Tinker Tailor Soldier Spy

Brick

Zodiac

Primal Fear

Dirty Harry

Zindan Adası

Olağan Şüpheliler

Se7en

Ünlü oyuncu kadrosuyla Murder On The Orient Express

Vizyon tarihi: 2017

IMDb puanı: 6,5

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini yaptığı "Murder on the Orient Express" filminin fragmanı ilk kez gösterime girdiğinde, film 1974 orijinalini seven hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Akademi Ödülleri adayları Michelle Pfeiffer, Johnny Depp ve Branagh'ın yanı sıra yapımcı koltuklarında Simon Kinberg ve Ridley Scott'ın yer aldığı parlak bir toplulukla film, hayranlardan ve eleştirmenlerden beklentiler yarattı. Olay örgüsü ve 1974 orijinalinin devam niteliğinde olması, Murder On The Orient Express’i kaliteli bir film yapan detaylardan.

Din ve bilim arasındaki çatışma: Melekler ve Şeytanlar

Vizyon tarihi: 2009

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer

Dan Brown’ın romanlarından uyarlanan "Melekler ve Şeytanlar" ın ikinci bölümü, Profesör Langdon'ı (Tom Hanks), Cenevre'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı tesisinde Vatikan'da daha geniş bir komploya yol açan bir hırsızlığı konu alıyor. Filmde Langdon, şehre yönelik yaklaşan nükleer saldırıyı durdurmaya çalışıyor. Din ve bilim arasında bir savaşa yol açan bu engelleme, filmin ana temasını da oluşturuyor. Bugüne kadarki en iyi devam filmlerinden biri olan Melekler ve Şeytanlar, geleneksel dedektif tarzı filmlerden harika bir kaçış.

Merak uyandıran bir psikolojik gerilim ve aksiyon Unknown:

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 6,8

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones

Ayrıca Diane Kruger ve January Jones'un başrollerini paylaştığı 'Unknown', izleyicileri iyi kurgulanmış bir komplonun açılımına doğru tamamen beklenmedik bir sona doğru götüren, başından beri merak uyandıran bir psikolojik-aksiyon filmi. Her ne kadar Unknown karışık eleştiriler alsa da Collet-Serra ve Liam Neeson’un gelecekte birden fazla projede işbirliği yapmasına neden oldu.

Sessiz ve karanlık bir hikaye: Tinker Tailor Soldier Spy

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,1

Yönetmen: Tomas Alfredson

Oyuncular: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy

Bir yıldız topluluğunun başrol oynadığı bir başka film, Tinker Tailor Soldier Spy, cinayet soruşturmalarının heyecanı ve şokları içermeyen bir tür casusluk ve dedektiflik filmi. Türe daha sessiz, karanlık ve gizemli bir yorum getiren Tinker Tailor Soldier Spy, John le Carre’nin aynı adlı romanının bir tasviri. Film, ekiplerinde bulunan bir Sovyet köstebeği bulmaya çalışan bir grup İngiliz İstihbarat subayını konu alıyor. Filmin başrollerinde Gary Oldman, Colin Firth, Mark Strong, Ciaran Hinds, Toby Jones, Tom Hardy ve Benedict Cumberbatch oynuyor.

Uyuşturucu mafyası ve karanlık atmosfer için: Brick

Vizyon tarihi: 2005

IMDb puanı: 7,3

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Lukas Haas, Emilie de Ravin

Neo-noir formatında ayarlanıp çekilen bu suç filmi, kasabasında öğrenciler arasında uyuşturucu yayan ve Brendan'ın eski kız arkadaşı Emily'nin sorumlusu olan gençlik uyuşturucu mafyasını yıkmaya çalışan genç bir öğrenci olan Brendan Frye'yi konu alıyor. İyimser bir dokunuşa sahip olmayan karanlık bir film olan "Brick", okullarda ve kolejlerde uyuşturucu ticaretinin durumuna gerçekçi bir bakış açısı getiren modern bir kült klasiğidir. Brick’in Sherlock Holmes’ün türüne en çok benzeyen yanı ise karanlık atmosferi ve uyuşturucu mafyasının peşindeki hikayesi.

Kaliforniya Zodyak cinayetleri üzerine: Zodiac

Vizyon tarihi: 2007

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo

David Fincher'in çarpık sahne yakalama anlayışının karanlık, merak uyandıran ve cesur gerilim filmi "Zodiac", son yirmi yılda Hollywood'da üretilen en iyi gizem-gerilim filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1970'lerin San Francisco cinayetlerinin gerçek anlatımlarının ardından 'Zodiac', San Francisco Chronicles'dan karikatürist Robert Graysmith'i ve kanun yaptırımlarıyla alay eden kötü şöhretli Zodiac katilini bulma saplantısını anlatıyor. Film, cinayet soruşturmalarını Graysmith, muhabir arkadaşı Paul Avery ve sorumlu Dedektif Dave Toschi dahil olmak üzere üç farklı perspektiften ele alıyor.

Sonlara doğru yükselen bir yapıt: Primal Fear

Vizyon tarihi: 1996

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: Gregory Hoblit

Oyuncular: Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton

Başpiskoposunu öldürmekle suçlanan 19 yaşındaki sunak çocuğun Aaron'un (Edward Norton) hikayesi 'Primal Fear', Aaron'un masum olduğuna inanan avukatı Martin Vail (Richard Gere) tarafından davanın soruşturulmasını konu alıyor. Richard Gere’in performansı ve filmin olay örgüsü ile 1990’ların en iyi filmleri arasında yer alıyor. Filmdeki karakter gelişimleri ve etkileyici çekimler, filmi iyi yapan detaylardan sadece birkaçı. Primal Fear’ın hikayesi ilk yarıdan sonra biraz sersemlese de, filmin doruk noktası akıllara durgunluk veren bir twist ile yükseliyor. İlk rolü için En İyi yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne aday gösterilen Edward Norton’un oyunculuğunu da varsayarsak, Primal Fear izlenmesi gereken bir film.

Gerçek bir cinayet serisi üzerine: Dirty Harry

Vizyon tarihi: 1971

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: Don Siegel

Oyuncular: Clint Eastwood, Andrew Robinson, Harry Guardino

Dirty Harry, Zodiac cinayetlerinin birçok Kaliforniya ilçesinde aktif olduğu sırada gösterime girdi ve bu cinayetlerin soruşturması hala devam ediyordu. Yönetmen Don Siegel’in "Dirty Harry" si vakaların popülaritesini kullandı ve onu kurgusal bir vaka ve polis figürü etrafında ortalanmış orijinal bir senaryoya dönüştürdü. Filmde, Müfettiş Harry Callahan, Akrep adıyla anılan kötü şöhretli bir adam kaçıranı yakalamakla görevliydi. Filmde Clint Eastwood, performansı, diyalog sunumu ve serseri bir polisin kişiliği, filmi sert bir şovmen yapan Harry rolünde.

İzleyeni adeta meraktan delirten Zindan Adası

Vizyon tarihi: 2010

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

'Shutter Island', Rachel Solando adlı bir hastanın ortadan kaybolma vakasını çözmek için en acımasız katiller ve tecavüzcüler için bir akıl hastanesinin bulunduğu bir adayı ziyaret eden iki federal polis, Edward Daniels ve Chuck Aule'nin hikayesini anlatıyor. Dennis Lehane’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Shutter Island’, bugüne kadar Martin Scorsese tarafından yönetilen ve gerilim, gizem ve gerilim unsurlarının düzeylerini Hollywood’da yeni ölçütlere taşıyan en çarpık film olarak kabul ediliyor. 1950'lerde geçen film, dedektif gerilim unsurlarını, sanrılı bir hikaye anlatımı ve psikolojik korku özellikleriyle birleştiriyor. Büyük ödüllere aday gösterilen, "Shutter Island" sadece gerilim ve heyecanı için değil, aynı zamanda sahneler arasındaki zekice oluşturulmuş olay örgüsü unsurları için de bir şaheserdir.

Soluksuz bir 'Katil kim?' hikayesi: Knives Out (Bıçaklar Çekildi):

Vizyon tarihi: 2019

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas

Şu sıralar bir devam filmi üzerinde çalışmaların devam ettiği söylenen Knives Out, zengin bir ailede işlenen cinayet ekseninde gelişen olayları, çoğu zaman eğlenceli ancak bir o kadar da gerçekçi şekilde anlatıyor. Oyunculuklar ise filmi tekrar izletecek cinsten.

Senelerin efsanesi Olağan Şüpheliler

Vizyon tarihi: 1995

IMDb puanı: 8,5

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri

Olağan Şüpheliler, Los Angeles limanında bir katliama yol açan olayları araştıran bir soruşturma memuru ve küçük çaplı bir sahtekar Kint’i anlatıyor. Suç dünyasına liderlik eden bir mafya lordu olan Keyser Söze’ye ulaşmaya çalıştıkları filmde Gabriel Byrne, Kevin Pollak, Benicio del Toro ve Kevin Spacey gibi ünlü oyuncular oynuyor. Olağan Şüpheliler, beklenmedik şekilde eleştirmenler için büyük bir hit oldu ve ardından Senaryo ve Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında iki Akademi Ödülü kazandı.

Hollywood'un en iyi polisiyelerinden Se7en

Vizyon tarihi: 1995

IMDb puanı: 8,6

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

1995'in en iyi filmlerinden biri olan 'Se7en', Hollywood'daki polisiye-gizem gerilim türündeki devrim olarak adlandırılabilir. İzleyicilerin dedektif filmlerine ilişkin algısının, dedektifleri zeki suikastçılar ve her zaman zafer kazanan figürler olarak tasvir etmekle sınırlı olduğu bir zamanda, David Fincher, insanlara geleneksel polisiye gerilim hikayesi anlatımının neo-noir, karanlık ve çarpık bir temsilini gösteriyor.