Shiba Inu'nun heyecanla beklenen NFT tabanlı oyununa dair ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin danışman olarak ünlü oyun geliştirici Activision'dan eski bir yetkiliyle anlaştığı oyunun 2022 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.

Bu haftanın, Shiba Inu (SHIB) için son derece verimli geçtiği söylenebilir. 29 Kasım’da bir e-ticaret sitesi olan Newegg’in hafta başından itibaren SHIB ile ödeme yöntemini kabul edeceğini açıklamasının ardın SHIB cephesinde bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.

Shiba Inu, başta Call of Duty ve Diablo olmak üzere pek çok sevilen video oyunlarının geliştiricisi olan Activision şirketinin teknolojiden sorumlu eski başkan yardımcısı William David Volk ile birlikte çalışacağını açıkladı. Buna göre ünlü video oyunu geliştiricisi Volk, Shiba Inu’nun NFT tabanlı oyna-kazan oyunu için danışmanlık görevini üstlenecek.

Oyunun, tüm zamanın en önemli oyunlarından birisi olacağı iddia edildi

Projenin lideri Satoshi Kusama, dün paylaştığı “Oyunun Geleceği Shib’tir” başlıklı Medium yazısıyla, Shiba Inu’nun Shiboshi NFT’lerinin kullanılacağı bir NFT oyunu geliştirmek amacıyla oldukça önemli bir oyun şirketiyle iş birliği yaptığını aktarmıştı. Gizlilik anlaşma sebebiyle hangi stüdyo ile ortaklık sağlandığı belirtilemese de stüdyonun daha önce Warner Bros ve Disney ile birlikte çalışmış olduğu ifade edilmişti.

Ortaklık duyurulduktan sonra açıklama yapan Volk, harika bir ekiple çalışacak olduğu için gurur duyduğunu belirterek yeni geliştirilen oyunun “tüm zamanların en önemlilerinden” birisi olacağını kaydetti.

Mobil öncelikli Shiboshi oyununun iOS ve Android platformlarda piyasaya sürüleceği belirtildi. Öte yandan oyunun hangi blok zincirini temel alacağını da açıklayan Satoshi, oyunun Shibarium’da yer alacağını paylaştı. Buna ek olarak Shiba Inu Games uygulama içi satın alımlardan elde edilen kazancın, LEASH ve SHIB yakımları için fırsatlar sunacağının da altı çizildi. Henüz çıkış tarihine dair herhangi bir duyurunun yapılmadığı oyunun, 2022 yılı içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor.