Bitcoin, bugün sabahın erken saatlerinde hızlı bir düşüşe geçti. 53 bin dolardan 42 bin dolara çakılan Bitcoin, diğer kripto paraları da peşinden sürükledi ve Ethereum da benzer bir düşüş yaşadı.

Bildiğiniz gibi Bitcoin, yükseldiğinde diğer kripto paralara da olumlu etkisi olan ve düştüğünde herkesi beraberinde aşağı çeken bir kripto para birimi. Bitcoin’in sert düşüşüyle kripto para piyasasına gelen son darbe bu yılın mayıs ayında yaşanmıştı. O zamandan sonra istikrarlı bir yükselişe geçen Bitcoin, bugün birden dalışa geçti.

Sabahın ilk ışıklarında düşmeye başlayan Bitcoin fiyatı, 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda birkaç bin dolar toparlayıp bir ileri bir geri giden fiyat, bugünün en düşük haliyle %20 oranında düşüş yaşamış oldu.

Ethereum da aynı oranda düştü

Bitcoin’in bu düşüşü, bu sabah saat 5 civarlarında başladı. Düşüşten önce 53 bin dolar olan Bitcoin fiyatı, 1 saatten az bir sürede %20 oranında düşerek 42 bin dolar seviyesine indi. Dolayısıyla diğer kripto paralar da bu düşüşten kötü etkilendi. Örneğin Ethereum, Bitcoin’in düşüşü başlamadan hemen önce 4 bin 100 dolar civarındaydı.

Ancak o da Bitcoin ile eşzamanlı olarak yaklaşık %20 oranında düştü. Bugünkü en düşük fiyatı 3 bin 500 dolar civarında olan Ether, 3 bin 900 dolara yükselerek biraz toparlamış durumda. Bitcoin ise biz bu haberi yazarken 48 bin dolara toparladı. Bitcoin ve Ethereum dışında Binance Coin, Solana, Cardano gibi pek çok kripto parada da yüzde 15 - 20 arasında değer kaybı oldu.