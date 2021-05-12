Geçtiğimiz hafta sonu Elon Musk tarafından desteklenen ve hafta başında Binance, bugün de yerli borsa Coinzo'da TL işlemlerine açılan Shiba Inu (SHIB), erken dönem yatırımcılarından birisi milyoner yaptı.

Dogecoin benzeri "meme currency" kategorisindeki kripto para birimlerine ilgi artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Elon Musk'ın tweet'leri sonrasında ciddi bir artış yaşayan Shiba Inu (SHIB), hafta başından Binance, 12 Mayıs itibariyle de yerli borsa Coinzo'da listelenmişti.

Toplam arzın 1 kentilyon, dolaşımdaki miktarın 395 milyar adet olduğu Shiba Inu, Dogecoin'den sonra aynı kategorideki en değerli ikinci kripto para konumunda.

27 Ekim'de aldığı 17 dolarlık Shiba Inu'nun değeri 6 milyon dolar oldu:

Etherscan üzerinde tespit edilen bir cüzdana göre 27 Ekim'de Uniswap üzerinden 17 dolara 200 milyar adet SHIB satın alan bir yatırımcının yaklaşık 6 milyon dolarlık varlığa ulaştı. Kullanıcının işlem yaptığı tarihlerde SHIB'in değeri neredeyse 0 dolardı.

Söz konusu kullanıcı eğer cüzdanındaki SHIB'i nakde çevirmek isterse Ethereum blokzincirinde olduğu için ciddi bir miktar kesinti yapılacak. Ancak bu kesintiye rağmen kullanıcının eline 5,5 milyon dolar kadar nakit geçebilecek.

Shiba Inu (SHIB) nasıl alınır?