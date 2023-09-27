Airbnb ile Shrek'in yapımcısı DreamWorks, animasyon filmindeki bataklık evini İskoçya'da inşa etti. Tesis, 27-29 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dünyanın en popüler ev kiralama servislerinden Airbnb, Shrek hayranlarını mest edecek bir projeye imza attı. Bu proje kapsamında Shrek'in yapımcısı DreamWorks ile bir iş birliği yapan şirket, ünlü animasyon karakterinin yaşadığı evi gerçek dünyada inşa etti. Üstelik birkaç şanslı kişi, Shrek'in evinde konaklama imkânı da yakalayacak. Siz sormadan söyleyelim; Shrek'in evi İskoçya'nın Highland Council isimli bölgesinde bulunuyor.

İlk kez 2001 yılında tanışma imkânı yakaladığımız Shrek filmi, aynı adlı yeşil yaratık ile en yakın arkadaşı eşeğin maceralarını anlatıyordu. İşte bu iki arkadaşın yaşadığı bataklık, İskoçya'da gerçek bir yer hâline getirildi. Airbnb kullanıcıları, 27-29 Ekim tarihleri arasında rezervasyon yaparak, bu bataklıkta birkaç gün geçirme imkânı yakalayacaklar.

Ziyaretçilerin konaklayacakları yer böyle görünecek

Milyonları peşinden sürükleyen animasyonun orijinaline bağlı kalınarak tasarlanan özel konseptte konaklama imkânı yakalayan şanslı kişiler, sabahları ücretsiz waffle ikramından faydalanabilecekler. Ayrıca ormanlık bir alanın içerisinde olan tesisin etrafı, ziyaretçiler için açık olacak. Doğa meraklıları, Shrek'in bataklığında yaşarken İskoçya'nın benzersiz doğasını da keşfedebilecekler.

Tesisin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, harici bir tuvalet ve banyoya sahip olması. Ziyaretçiler, ihtiyaçlarını gidermek istediklerinde yattıkları odanın yaklaşık 20 metre uzağında olan banyoya gitmek durumunda kalacaklar.

Tesisin dışındaki estetik görünüm, iç kısımda da bizleri karşılayacak. Ziyaretçiler, sade bir tasarıma sahip olan odada, kendilerini Shrek filminin içindeymiş gibi hissedecekler.

Airbnb, sadece 27-29 Ekim tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak tesisin maliyetine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca rezervasyon süreci ile ilgili de bilgi verilmedi.