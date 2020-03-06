Siber Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Sahte e-Devlet Sitesi

Uyguladıkları kurnazca yöntemlerle vatandaşları tuzağa çekmeye çalışan siber dolandırıcılar, gözlerini bu kez de 45 milyondan fazla kullanıcısı bulunan e-Devlet'e dikti. Sitenin bir kopyasını oluşturan dolandırıcılar, buraya çektikleri vatandaşların finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Gün geçmiyor ki, yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşılaşmayalım. Daha önce Facebook ve Twitter gibi Türkiye’de milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformlarına verdikleri sahte banka reklamları ile vatandaşları tuzağa çekmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de e-Devlet platformunu istismar etmeye başladı.

2008 yılında kurulan ve bugün 45 milyondan fazla insanın kullandığı devasa bir ekosisteme dönüşen e-Devlet, vatandaşın her türlü kamu işini online olarak halletmesine imkan tanıyor. Platformun sahip olduğu bu geniş kullanıcı tabanı, siber dolandırıcıların iştahını kabartmışa benziyor.

e-Devlet’in bir kopyasını oluşturup, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden reklamını yapan dolandırıcılar, "Bankaların kredi kartı iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" mesajı ile vatandaşları sahte internet sitesine yönlendirmeye çalışıyor.

Bir anlık dikkatsizlikle siteye giren kullanıcılardan kredi kartı iadelerini almaları için bilgilerini girmelerini isteyen dolandırıcılar, saniyeler içinde kredi kartlarındaki tüm parayı çekiyor. İHA’nın aktardığı bilgilere göre, dolandırıcıların kurbanı olan Bursalı K.T., kredi kartındaki 699,99 lirasını sahtekarlara kaptırdı.

Bununla da kalmayan dolandırıcılar, kartın limitini bitirmek için 64,99 liradan 6,69 liraya kadar farklı çekimler yapmaya devam etti. Dolandırıldığını fark etmesinin ardından hemen banka ile iletişime geçen K.T., kredi kartını bloke ettirdi. Bankanın olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi.