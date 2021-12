İş dünyasının giderek dijitalleşen bir hal alması, bilgisayar korsanlarının iştahını kabartıyor. Dünya genelinde siber güvenliğe yeterince önem verilmemesi ise iş odaklı bilgisayarların ön plana çıkmasını sağlıyor. HP’nin Intel® Core™ i7 işlemcili ProBook 650 G8 isimli dizüstü bilgisayarı ise tüm şirketlere gelişmiş siber güvenlik özellikleri vadediyor.

Siber güvenlik; akıllı telefon, internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla hiç olmadığı kadar önemli bir hal almaya başladı. Özellikle de kurumları hedef alan bilgisayar korsanları, gerçekleştirdikleri saldırılar ile milyon dolarlara ulaşan maliyetlere yol açabiliyorlar. Örneğin; yapılan araştırmalara göre siber saldırıların perakende sektörüne olan maliyeti 2,01 milyon dolara ulaşmış durumda. Finansal hizmetler sektörü ise bir veri ihlalinden 5,85 milyon dolar kaybediyor…

Koronavirüs pandemisiyle yaygınlaşan home office kültürü, şirketlere yönelik siber saldırı ihtimalini de artırdı. Öyle ki istatistiklere göre çalışanların yüzde 50 gibi ciddi bir bölümü, artık tamamen home office mantığına geçmiş durumda. BT uzmanları, home office uygulamasının bu denli yaygınlaşmasıyla siber saldırılarda da yüzde 20’den fazla artış yaşandığını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili bir ankete katılan şirketlerin yüzde 60 gibi büyük bir bölümü ise maruz kaldıkları siber saldırının sadece bir çalışandan kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Siber güvenlik farkındalığı düşük olan bir çalışanı tuzağa düşürüp sisteme girmeyi başaran korsanlar, bağlı sistemler sayesinde şirket genelindeki tüm bilgisayarlara ulaşabiliyorlar.

Her gün 360 bin yeni kötü amaçlı yazılım tasarlanıyor

Siber saldırı dünyasının en korkunç yanı ise her saniye 4,2 adet yeni kötü amaçlı yazılımın türüyor oluşu. Üstelik piyasanın en iyi virüs koruma programları bile kötü amaçlı yazılımları tespit noktasında yeterince iyi iş çıkaramıyorlar. İstatistiklere göre kötü amaçlı yazılımların yüzde 60 kadarı, en iyi virüs koruma programlarından kaçıyor. Bu da şirketlerin gelişmiş BT güvenlik ürünlerini satın almalarına ve ekstra maliyetlerle karşılaşmalarına yol açıyor.

Siber güvenlik dünyası her gün biraz daha önem kazanırken çarpıcı bir gerçekle de karşı karşıyayız. Öyle ki şirketler, siber güvenlik uzmanlarına yeterince ilgi göstermiyorlar. Hatta dünya genelinde 3 milyon civarı siber güvenlik uzmanı açığı olduğu ifade ediliyor. İşte tüm bunlar, şirketleri güvenlik odaklı iş bilgisayarlarının önemini artırıyor. Sektörün önemli isimlerinden HP’nin Intel® Core™ i7 işlemcili ProBook 650 G8 isimli dizüstü bilgisayarı ise sahip olduğu güvenlik özellikleriyle şirketlerin saldırılardan korunmasına yardımcı oluyor.

HP Probook 650 G8 neler sunuyor?

HP ProBook 650 G8 (3S8P1EA), sahip olduğu HP Wolf Security for Business isimli savunma sistemi ile BIOS’tan internet tarayıcısına kadar kendini her koşulda koruma altına alıyor. BIOS HP Sure Start Gen6 teknolojisi sayesinde tahrip edilmiş BIOS’u bile onarabilen dizüstü bilgisayar, 11. nesil Intel® Core™ işlemcileri sayesinde yüksek performans ve uzun kullanım süresi vadediyor. Ayrıca bu işlemciler sayesinde, Intel®’in güvenlikten ödün vermeyen Intel vPro® özellikleri de kullanılabiliyor.

HP’nin kurumsal şirketler için tasarladığı dizüstü bilgisayar, 15,6 inç büyüklüğündeki FHD ekranı ile görüntüler açısından da eşsiz bir deneyim sunuyor. Intel® UHD GPU’ya ek olarak NVIDIA’nın GeForce MX450 GPU’yu da barındıran ProBook 650 G8, sahip olduğu MIL-STD 810H standartları ile de zorlu koşullarda bile sorunsuzluğu vadediyor. Bu arada; 11. nesil Intel® Core™ işlemcilerin TPM 2.0 desteğine sahip olduğunu, yani bu dizüstü bilgisayarın Windows 11 ile uyumlu bir şekilde çalışabileceğini belirtmiş olalım.

