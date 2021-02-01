İnternet ve bilgisayar kullanımının tavan yaptığı 2020 yılı, veri kayıpları olaylarının sıklıkla yaşandığı bir yıl oldu. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir siber güvenlik uzmanı, veri kayıplarının en büyük nedeninin kullanıcı hatası olup, verilerini kaybeden tüketicilerin paniğe kapıldığını ifade ediyor.

Siber güvenlik uzmanı olarak görev yapmakta olan Serap Günal, Hürriyet'e konuştu. 2020 yılında dünya genelinde veri kayıpları yaşanmasının arttığını ifade eden Günal, ülkemizdeki kullanıcıların da veri kayıplarına maruz kaldığını, verilerini kurtarmak isteyen vatandaşların yetkili kuruluşlara ulaşma miktarında ciddi artışlar yaşandığını belirtiyor. Serap Günal'a göre veri kayıplarının temel nedeni, kullanıcı hatası.

Serap Günal tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, önceki yıllarda daha çok fotoğraf ve videolarını kurtarmak için hizmet almaya çalışıyorlardı. Ancak 2020 yılında uzaktan çalışma modelinin hakim olmaya başlaması, şirket verilerinin de kaybolmasına yol açtı. Vatandaşların artık şirket verileri için de hizmet almaya başladıklarını söyleyen siber güvenlik uzmanı, kaybolan verilerin Türk Milleti için bir panik nedeni olduğunu ifade ediyor.

Profesyonel olmayan kurtarma çalışmaları, verilerin tümüyle kaybolmasına yol açabilir

Siber güvenlik uzmanına göre konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, verilerini kurtarmaya çalışırken daha büyük sorunlara yol açabiliyorlar. Bu bağlamda verilerin büyük bir bölümünün zaten kullanıcı hatası nedeniyle kaybolduğunu belirten Serap Günal, yapılacak müdahalelerle işlerin daha kötüye gidebileceğini, verilerin tamamıyla kaybolma ihtimalinin olduğunu söylüyor.

Serap Günal, siber güvenlik uzmanlığının yanı sıra Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü. Verisini kaybeden vatandaşlara bir de tavsiyede bulunan uzman, müdahale etmeden önce profesyonel şirketlerden hizmet alınmasının düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor. Böylelikle kullanıcılar kişisel verileri ya da şirketlere ait verileri güvenli bir şekilde kurtarabilirler.