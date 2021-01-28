Dünyanın en tehlikeli hacker ağı Emotet, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı ve Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansı'nın koordinesiyle yürütülen bir operasyonda çökertildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonlara, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinden destek verildi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), dünyanın en tehlikelisi olarak kabul edilen kötü amaçlı yazılım "Emotet"in çökertildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, operasyona ABD, Hollanda, Almanya, Fransa, Litvanya ve Birleşik Krallık tarafından da destek verildiği ifade edildi. Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) ile Avrupa Birliği Polis Teşkilatı tarafından koordine edilen operasyonlarda, 1 Kanadalının gözaltına alındığı bildirildi.

Europol ve Eurojust yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Emotet altyapısı, tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yani bilgisayar korsanları, bundan sonra siber saldırı için Emotet isimli kötü amaçlı yazılımdan faydalanamayacaklar. Alman polisi tarafından yapılan açıklamalarda, Emotet altyapısının kontrolünün ele geçirilmesiyle uluslararası internet suçlarına karşı büyük bir darbe vurulmuş olduğu ifade edildi.

Emotet saldırılarıyla 2,5 milyar dolarlık vurgun yapıldığı düşünülüyor

Emotet için dünyanın en tehlikelisi denmesi bir rastlantı değil. Bilgisayar korsanları, bu altyapıyı kullanarak bankalara, okul, hastane ve belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarına saldırıyorlardı. Hatta gözaltına alınan Kanadalı kişinin ABD'deki resmi sistemleri ele geçirerek fidye istediği, talep ettiği parayı almadığı takdirde de sistemleri teslim etmediği belirtiliyor. Ayrıca iddialara göre bu bilgisayar korsanı, 500 bin dolarlık Bitcoin vurgunu da yapmış.

Yaşanan olay, siber güvenlik şirketlerinin dikkatinden kaçmadı. Rendition Infosec tarafından yapılan açıklamalarda, Emotet'in alışmışın dışında bir truva atı olduğu, siber saldırı sırasında "oyunu değiştirdiği" ifade edildi. Recorded Future çalışanlarından Allan Liska ise Emotet ile haftada 10 milyon civarında spam e-posta gönderildiğini söyledi. Şu ana kadar yapılan saldırılarda gerçekleşen maddi kaybın tam olarak ne kadar olduğu bilinmiyor ancak uzmanlar, 2,5 milyar dolar gibi devasa bir miktardan bahsediyorlar. İşte dünya genelinde korkulu rüya haline gelen Emotet, artık Europol'ün kontrolünde ve bilgisayar korsanları, bu sistemi artık kullanamayacaklar.