İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet bünyesinde siber suçlarla mücadele eden yeni bir birim kurulduğunu açıkladı. "Siberay" adlı birimin, teknoloji bağımlılığının ve siber zorbalığın önüne geçmek, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla kurulduğu belirtildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen siber suçlar son yıllarda ülkemizde ve dünyada giderek artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda yeni bir adım atıldığını aktararak konuk olduğu bir televizyon programında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde yeni bir birimin kurulduğunu açıkladı.

Soylu, siber suçlara ve alınan önlemlere ilişkin yeni adımların atıldığını söyledi. Emniyet içerisinde 'Siberay' isimli yeni bir birimin kurulduğunu açıklayan Soylu, birimin siber devriyelerle, çocuklara ve gençlere musallat olanlara gerekli cevabı vereceğini öne sürdü. Ayrıca yeni birimin sanal alemde müthiş bir performans sergilediğini ve siber suçları hukukçular, savcılar, hakimlerle birlikte takip ettiğini belirtti.

Siberay, internet üzerinden işlenen siber suçların önüne geçecek

Katıldığı programda siber suçlara karşı oluşturulan yeni birimi, "Hani bizim Kızılay'ımız var, Yeşilay'ımız var, onların her birinin çok önemli etkinlikleri var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Siber Suçlar dairemizin içerisinde Siberay diye, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatıyor." sözleriyle duyurdu.

Soylu, insanların sanal alemde hakaretle, iftiralarla karşı karşıya kalmaları veya dolandırılmaları durumunda, Siberay'ın saldırganı yurt içinde olması halinde ivedilikle bulacağının teminatını verdi. Bu konularla bizzat ilgilendiğini belirten bakan Soylu, saldırganların yurt dışında olması halinde bile ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Son günlerde dünyanın öteki tarafında bir organize suç üyesini yakalayabilmek için, Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar, Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar takip ettik ve en son Arjantin'de yakalattık." dedi

Emniyet bünyesinde kurulan yeni birim için siberay.com adlı bir internet sitesi de kuruldu. Söz konusu web sitesinde; siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda vatandaşları bilinçlendirilmesini amaçlayan içerikler paylaşılıyor.