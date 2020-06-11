Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizin siber güvenlik alanında büyük bir başarı kaydettiğini söyledi. Bakan yaptığı açıklamada, 4040 kişilik siber olaylara güvenlik ekibinin yerli ve milli çözümlerle sınırımızı 7/24 koruduğunu söyledi.

İnternet, dünyadaki tüm insanları ve bölgeleri, sadece bir el uzağımıza getirdi. Bu teknolojinin iyi yönleri olduğu kadar kötü yönleri de bulunuyor. İnsanların ve devletlerin bu yakınlığını kullanmak isteyen tehlikeli kişiler çeşitli hacker saldırılarıyla ciddi zararlar oluşturabiliyorlar. Ülkeler ise internetin olumsuz etkilerinden korunmak için siber olaylara müdahale ekipleri kuruyorlar. İnsanların eğitimlerini ve işlerini de internete taşımasıyla daha da önemli olan siber güvenlik önlemlerine karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

Twitter hesabı üzerinden “Dijital farkındalık” etiketiyle birlikte paylaşım yapan Karaismailoğlu’nun açıklamaları şu şekilde oldu:

“Uzaktan erişimin hayatımızın bir parçası olduğu pandemi döneminde bilgi teknolojileri ve siber güvenlik altyapısının önemi bir kez daha öne çıktı.

Ülkemizin sağlık alanında gösterdiği büyük başarıyı, güçlü altyapımızla siber güvenlik alanında da gösteriyoruz.

4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı 7/24 korumak için hazır kıta iş başındayız.

Birçok alanda dünyanın öncü ülkeleri arasında yerini alan güçlü Türkiye’nin siber güvenlik alanında da yerini alabilmesi ve siber güvenlik ekosistemini daha da geliştirmesi için ülkemizin ufkunu genişletmeye vatan savunması ruhuyla devam ediyoruz.”

4040 kişilik dev bir ordu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki şu anda ülkemizde 4040 kişiden oluşan bir ekip bizleri siber saldırılara karşı koruyor. Özellikle siber dünyanın daha da önemli olmaya başladığı bu dönemde, ne kadar fazla siber saldırılara karşı uzman insan olursa elimiz o kadar güçlü olacaktır.