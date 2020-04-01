Check Point, kullanıcıların arama yaparken ve internette gezinirken karşılaşabileceği tehlikelerden korunmasına yardımcı olan gelişmiş bir Google Chrome eklentisi yayınladı.

Siber güvenlik şirketi Check Point, Google Chrome kullanıcılarını kimlik avı saldırılarına, kötü amaçlı indirmelere ve tehlikeli web sitelerine karşı ücretsiz bir şekilde koruyan ZoneAlarm Web Secure Free adlı yeni bir Chrome eklentisi yayınladı.

ZoneAlarm Web Secure Free eklentisi Chrome'a kurulduğunda, tarayıcının varsayılan arama motoru oluyor. Arama motoru, arama sonuçlarını tarayarak potansiyel risklerine göre derecelendiriyor. Eklenti, Check Point'in güncel küresel tehdit bilgilerini içeren ThreatCloud veritabanını kullanıyor.

ZoneAlarm Web Secure Free, ZoneAlarm Zero-Phishing teknolojisini kullanarak kullanıcıları kimlik avı saldırılarına karşı da koruyor. Teknoloji, herhangi bir kişisel bilgi girilmeden önce tüm web sitelerini tarıyor ve kullanıcıları kişisel verileri çalma girişimlerine karşı uyarıyor.

Check Point'in yeni ücretsiz güvenlik çözümü, kullanıcıların e-postalardan ve web'den belgeleri güvenli bir şekilde indirmesini sağlamak için ZoneAlarm Threat Extraction teknolojisinden yararlanıyor. Threat Extraction, belgelerden şüpheli veya kötü amaçlı kodları saniyeler içinde otomatik olarak kaldırıyor. ZoneAlarm Web Secure Free eklentisinin Chrome web mağazası sayfasına buradaki bağlantıdan giderek, güvenlik eklentisini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.