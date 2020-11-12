Dünyada Hâlâ İnternet Olmayan 10 Yer

Elektrik ve su gibi temel bir ihtiyaç haline dönüşen internet, hayatınızdan bir an çıksa neler olurdu? Bundan etkilenecek insan sayısı hiç şüphe yok ki çok çok fazla. Ancak dünyada internetin olmadığı yerler de var.

Dünya üzerinde internet olmayan yerler deyince aklınıza yalnızca Afrika’nın iletişimden uzak, izole bir şekilde yaşayan kabileleri gelmesin. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı internet erişiminden yoksun ve tabir-i caizse dünyada yaşananlardan bir evren kadar uzaklar. İnternet olmayan bu yerlerde yaşamak tahmin ediyoruz ki bu yazıyı okuyan herkes için oldukça zorlayıcı olurdu.

İnternet olmayan bölgeleri Webtekno olarak sizin için araştırdık ve altyapı, teknolojiyle ilgili politikalar ve insanları hakkında bir yazı hazırladık. Yanı başımızdaki Suriye’den uzaklardaki Kuzey Kore’ye kadar birçok ülke ve bölgelerin yer aldığı bu liste oldukça ilginizi çekecek. Dünya üzerindeki internet olmayan bölgeleri okuduktan sonra kafanızda teknolojik senaryolar oluşabilir. Hazırsanız başlıyoruz!

İnternetin olmadığı yerler:

Tristan da Cunha Adası

Yakutat, ABD

Sahra Çölü, Afrika

Türkmenistan

Amerikan Samoası, Pasifik Bölgeleri

Sequoia & Kings Kanyonu Ulusal Parkları, Kaliforniya

Küba

Kara Orman, Almanya

Türkmenistan

Kuzey Kore

Atlas Okyanusu'nun tam ortasında bir yer: Tristan da Cunha Adası

Nüfus: 264

264 Konum: Tristan da Cunha Adası

İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı olan ve dünyanın karaya en uzak yerleşim yeri olan Tristan da Cunha Adası, dünyada cep telefonu dahi herhangi bir sinyal alma ihtimalinizin en düşük olduğu yerlerin başında geliyor. 264 kişilik bir nüfusa sahip olan ada, 1Mbps’lik bir bağlantı imkanı sunuyor ancak adada internete bağlanma olanağınız yok.

Adada internet imkanı için ufak bir internet kafe bulunmakta fakat az önce bahsettiğimiz gibi kimi zaman 1 Mbps, çoğu zamansa hiç çekmeyecek bir bağlantıya sahip. İnternete bağlantılarının olmama sebebiyse Güney Afrika kıyılarına 1.750 mil uzaklıkta olmaları ve adeta dünyadan izole olmaları. Adanın tek avantajlı yanıysa telefon sinyali alındığı zamanlarda denizaşırı telefon görüşmesi yapmanın ücretsiz olması.

Kanada'nın kuzeybatısında unutulmuş topraklar: Yakutat

Nüfus: 808

808 Konum: Yakutat

ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Yakutat, 808 kişinin yaşadığı ve bir adet okul bulunan küçük bir kasaba. Teknolojidan uzak bir hayat yaşamak isteyenler için oldukça uygun bir bölge olan Alaska’nın Yakutat bölgesinde internet erişimi oldukça azdır.

Yakutat İcra Direktörü Nathan Moulton, mevcut internet durumunun genişletilmesi ve başarılı bir geniş bant hizmeti sunulması için projenin başlatıldığını yakın zamanda duyurmuştu. 2021 sonbaharında tamamlanması beklenen projenin ardından Yakutat kasabasındaki öğrencilerin internete bağlanması açısından oldukça önem taşıyor.

Sahra Çölü, Afrika:

Dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra, 11 ülkenin topraklarına ev sahipliği yapıyor. İlk kar yağışının 18 Şubat 1979’da gerçekleştiği Sahra’da internet erişim yok denilecek kadar azdır. Az olan kısmıysa biraz şansınızla ilgilidir. Çölün sık ziyaret edilen ve özellikle Fas tarafında bulunan kısmında az da olsa sınırılı bir şekilde internet erişimi vardır.

Çöldeki yaşamdan kaynaklanan sebeplerden dolayı internet hattının yer almadığı bu bölgede yaşam şartları oldukça zorlu. Kurak bir bitki örtüsüne sahip olması nedeniyle de birçok yetersizliğin öne çıktığı bölge, 9 milyon kilometrekare büyüklüğüne sahip olması nedeniyle internet erişimine ulaşılması, toprağı olan ülkeler açısından çok daha iyi olacaktır.

Pasifik açıklarında yer alan Amerikan Samoası:

Bir ada ülkesi olan Amerikan Samoası, internet erişiminin imkansıza yakın olduğu noktalardan biridir. ABD’ye bağlı olan bir ülke olan Amerikan Samoası’nı belki birçoğunuz Avustralya’dan bir maçta 31 gol yemesi nedeniyle tanıyorsunuz. Böyle tuhaf şeylerle tanınan bir ülke olan Amerikan Samoası’nın Savai adasında birkaç noktada internet kafe bulunmaktadır.

Bu internet kafelerden internete erişmekse oldukça güç bir durumdur. Yine aynı şekilde birkaç otelde de WiFi olduğu biliniyor ancak bunların sinyal gücünün çok düşük olduğu ve birçok zaman ada sakinlerinin ve turistlerinin internetsiz kaldığı biliniyor. Belki bizim ülkemizde de internet altyapı ve fiyatları konusunda iyi değiliz fakat bizden kötüleri de yok değil. :)

Medeniyetin ortasındaki boşluk Sequoia & Kings Kanyonu Ulusal Parkları, Kaliforniya ABD:

Teknoloji olmaksızın sırt çantanızı almak ve Kanada’dan Meksika sınırına kadar 2.600 mil uzunluğundaki Cascade Dağları boyunca süren bu parkları gezmek isterseniz burası sizin için ideal olabilir. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan bu bölgede internet erişimi çok düşük bir seviyede. Nefes kesici bir manzarası olmasına rağmen bu yönüyle internetsiz duramam diyenler için bir handikap yaratıyor.

Yüksek yerleşim yerlerinde olması ve bölgeye yakın nüfusun fazla olmaması nedeniyle internet altyapısının geliştirelemediği bir bölgede yer alan bu parklar, çok ciddi miktarda turiste ev sahipliği yapıyor.

Adının tam tersi olup insana huzur veren Kara Orman, Almanya:

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan ve ağaçlık bir dağ bölgesinden oluşan Kara Orman, doğu ve güney hatları boyunca Ren Nehri tarafından sınırlandırılmıştır. En yüksek noktası 1493 metre olan bölgede internete erişim yoktur. Ders vermek için oraya giden Avrupalı bir seyahat blog yazarı olan Cheryl Howard, HuffPost Travel’a “Bölge çok güzel ve buraya aşık oldum ve zamanın tadını çıkardım” dedi.

Almanya’nın güneyinde yer alan bu bölgede internete erişim sıfır noktasındadır. Bölgeye girdikten sonra telefonunuzdaki internet çekmez, telefonunuzsa sıfıra yakın derecede sinyaller alır. Ülkemiz GSM operatörlerini de bu bölgeye bekliyoruz, bakarsınız daha iyi olurlar. :)

İnternet için yer değiştirmeniz gereken ülke Küba:

Nüfus: 11.3 milyon

11.3 milyon Konum: Küba

Komünizm ile yönetilen birkaç ülkeden biri olan Küba’da internete erişim 2019’da yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte yasallaştı. Yasallaştı dediysek bile aldanmamak gerek. Aylık ortalama maaşların 50 dolar olduğu Küba’da bir saatlik internet kullanımı 1 dolar civarında. 11.3 milyon nüfuslu Küba’da yaklaşık olarak 400 adet Wi-Fi istasyonu bulunuyor.

İnternetin pahalı ve erişimin son derece az olduğu Küba’da 2,5 milyon kişi 3G ile desteklenebilir telefona sahip. Altyapı olmaması, imkansızlıklar ve dışa kapalılık gibi etkenlerle internet olmayan bölgelerin yüksek olması Küba’daki imkansızlıkları net bir şekilde tanımlıyor.

İnternetin herkes için olmadığı bir yer: Türkmenistan

Nüfus: 5.8 milyon

5.8 milyon Konum: Türkmenistan

Bazı ülkelerin internete erişim konusunda yaşadığı sıkıntı bölge şartlarından kaynaklanırken bazı ülkelerinse bu konudaki sıkıntısının sebebi politik sebepler olabiliyor. Türkmenistan’daysa ikinci söylediğimiz kategoride yer alıyor. Ülkede 2007’de Gurbangulı Berdimuhamedov hükümetinin başa gelmesiyle birlikte internet erişimine izin verildi.

Oldukça az kişinin internete erişebildiği ülkede ADSL tarifine göre, en yüksek hız olan 2 Mbps sınırsız internetin aylık bedeli 6,821 dolar, sınırsız 64 Kbps tarifenin aylık fiyatı 213 dolar. Aynı tarifeye göre, kullanıcılar sınırsız 1 Mbps ADSL bağlantısınına 3,410 dolar, sınırsız 512 Kbps bağlantısına ise 1705 dolar ücret ödüyor. Ülkede 900 bin ila 1 milyon 100 bin kişinin internete erişim sağladığı belirtiliyor. Bu rakamda nüfusun %21’ine yakınını temsil ediyor.

İnternetin sadece bir kişi için olduğu yer: Kuzey Kore

Nüfus: 25 milyon

25 milyon Konum: Kuzey Kore

Diktatörlük denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden birisi olan Kuzey Kore, dünya üzerinde internete erişimin en kısıtlı olduğu ülkelerden biri. Kapalı bir kutu olan Kuzey Kore’de yalnızca rejimin yöneticileri ve seçilmiş bazı üniversite öğrencileri internete erişim sağlayabiliyor.

25 milyon nüfuslu Kuzey Kore’de tanımlı 1024 adet IP adresi tanımlı durumda. Ülkedeki elçilikler ve uluslararası kuruluşlar tarafından uydu ve kablosuz bağlantıların kullanılmasının dahi yasak olduğu ülkede bu bağlantı için hükümetin onayına ihtiyaç gerekiyor. 25 milyon insanın dünyadan bu sebepten ötürü haberinin olmamasıysa bir hayli trajikomik.

Altyapıda yaşanan sıkıntılar ve yönetimin teknolojiyle ilgili politikalara yeterince yer vermemesi nedeniyle böyle bir durumda olan Özbekistan’da internete erişmek çok ciddi bir sorun teşkil ediyor.