Bilime Göre En Sıcakkanlı ve Uysal 10 Kedi Cinsi

Kediler son derece sevimli canlılar olsalar da başlarına buyruk tavırları ve gel deyince gelmeyen inatçılıkları nedeniyle bencil olarak bile tanımlanabiliyorlar. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki kediler de en azından köpekler kadar sıcakkanlı, uysal ve sadık dostlarımızdır. Gelin bu özellikleriyle öne çıkan kedi cinslerine yakından bakalım.

Köpekler sadık, sevecen ve korumacı olarak bilinirken kediler bencil, başına buyruk ve umursamaz olarak tanımlanır. Evet, kedilerin bu tavırları kendilerini tanrı olarak gördükleri gibi şehir efsanelerine bile konu olmuştur ancak bilim bu konuda aynı düşünmüyor. 2019 yılında Current Biology dergisinde yayımlanan bir makaleye göre kediler de en az köpekler kadar ailelerine sadık hayvanlardan bir tanesi.

Elbette her kedi cinsi için ya da tekir olarak tanımlanan tüm kediler için aynı şeyleri en azından bilimsel olarak kesin bir şekilde söylemek mümkün olmayabilir. Ancak Cat Fanciers Association tarafından tanınan 45 kedi ırkından 10 tanesi için kesin olarak son derece sıcakkanlı ve uysal olarak bahsedebiliriz. Gelin kedilerin bencil olduğu tezini çürüten kedi cinslerine yakından bakalım ve her birinin öne çıkan özelliklerini görelim.

Sıcakkanlı ve uysal kedi cinsleri:

Maine Coon:

Püsküllü pençeleri, tüylü kulakları ve kocaman gövdesiyle kedi dünyasının nazik devi olarak tanınan Maine Coon cinsi kediler; insanlara, çocuklara ve hatta çizgi filmlerde kedilerin ezeli düşmanı olarak gördüğümüz köpeklere karşı bile son derece sevecen yaklaşırlar. Maine Coon cinsi kediler çekinmeden kucağınıza yatarlar, kendilerini sevdirirler, mırıldarlar ve sevgilerini açık bir şekilde dile getirirler. Diğer kedilerin aksine suyla oynamaya bayılırlar. Son derece zeki oldukları ve temel komutları öğrenebildikleri köpek gibi kedi olarak anılırlar.

Siamese:

Siyam kedisi olarak bildiğimiz Siamese cinsi kediler, kocaman mavi gözleriyle ve meraklı hareketleriyle dikkat çekerler. İnsanlarla en iyi anlaşan kedi cinslerinden biri olarak kabul edilen siyam kedileri devamlı sahibinin etrafında olmak ve onunla konuşmak ister. Evet, normal miyavlamalar dışında sizinle konuşurken özel sesler çıkarırlar. Yabancılara kolay kolay ısınamadıkları için itici kabul edilirler ancak bu durum onların kendi ailelerine çok fazla bağlı olmalarının bir sonucudur. Tek kalmaktan hoşlanmadıkları için sık sık yalnız bırakıyorsanız evinize bir kedi daha almayı düşünebilirsiniz.

Abyssinian:

Habeş kedisi olarak da bildiğimiz Abyssinian cinsi kediler, dünyanın en eski kedi ırklarından biridir ve geçmişi Antik Mısır’a kadar uzanır. Habeş kedisi devamlı oyun oynamak istemez, bunun yerine kucağınıza yatarak saatlerce boyunca öylece kalabilir. Yine de son derece zeki bir cins olduğu için oyun sırasında yeni numaralar öğrenmeye ve bunları uygulamaya bayılır. Sadık olsa bile çabuk sıkılabilir. Onunla bol bol vakit geçirmeyecekseniz evinize bir kedi daha almayı düşünebilirsiniz.

Ragdoll:

Kedi dünyasının en efendi cinsi olarak olarak bilinen Ragdoll cinsi kedilerin en dikkat çeken özelliği son derece nazik olmalarıdır. Eve geldiğinizde sizi kapıda karşılarlar. Sevimli bir mizacı olduğu için diğer kediler ve köpeklerle bile iyi geçinir. Nazik kişiliği nedeniyle çocuklu ailelerin ve yaşlıların en iyi anlaştığı kedi cinsidir. Eğlencelidir ancak diğer kediler gibi kıpır kıpır değildir. Oyun oynamak yerine bir köşede uyuklamayı daha çok sever. İyi bir eğitimle eşyalarınızı getirmesini bile sağlayabilirsiniz.

Sphynx:

Sfenks kedisi olarak bildiğimiz Sphynx cinsi kediler kabul edelim tüysüz bir ırk oldukları için biraz itici ve hatta korkutucu görünüyor olabilirler. Ancak kendisi son derece arkadaş canlısı, sosyal ve akıllı bir canlıdır. İlgi odağı olmayı o kadar sever ki bazen sırf dikkatinizi çekmek için tehlikeli hareketler yapabilir. Oldukça sevecen olan Sphynx cinsi kediler, sahipleriyle bol bol vakit geçirmek ister. Meraklı ve oyuncu bir karakteri olsa da yorulup yattığı zaman top patlasa uyanmaz.

Persian:

İran kedisi olarak bildiğimiz Persian cinsi kediler, dünyanın en popüler kedi ırklarından bir tanesidir. Nazik ve sevimli bir cins olarak tanımlanır. Kocaman yumuşak tüyleri ve sessiz sakin yapısı nedeniyle tam bir kucak kedisidir. Sahibiyle vakit geçirmeyi sever ama oyun oynamak yerine daha çok yanına kıvrılıp uyuklamak ister. Ara sıra eğlenceli olsalar bile genel olarak oyun oyun diye peşinizden dolaşmaz ve hareketli davranmazlar. Çok konuşkan bir kedi cinsi değildir ancak bazen melodik mırıltılar duyabilirsiniz.

Burmese:

Burmese cinsi kediler tam bir aile hayvanıdır. Ailenin her yaştan üyesiyle iyi anlaşabilir. Kedi sevmeyenlere bile kedi sevdiren ırk olarak bilinir. Son derece enerjiktir ve eşya getirme oyunu oynamaya bayılır. Akıllı ve özgüvenli olarak tanımlanan Burmese cinsi kediler, sizi her an takip eder ve kucağınızdan bir an olsun ayrılmak istemezler. Diğer kedi ve köpeklerle iyi anlaşır. Burmese sahipleri genel olarak bu cinsten iki tane beslerler.

Birman:

Mavi gözlü ve uzun tüylü olan Birman cinsi kediler, nazik ve girişken olarak tanımlanırlar. Hem diğer hayvanlarla hem de insanlarla birlikte vakit geçirmeye bayılır. En sosyal kedi cinslerinden bir tanesidir. Uyumlu ve sabırlı bir cins olarak bilindiği için çocuklu ailelerin ve yaşlıların favori kedisidir. Birman cinsi kediler pek dikkat çekmeden kendi hallerinde dururlar. Pek konuşkan değillerdir ancak konuştukları zaman cıvıl cıvıl mırıltılar duyabilirsiniz.

Exotic Shorthair:

Şaşkın bakışları ve basık yüzüyle en sevimli kedi cinslerinden bir tanesi olan Exotic Shorthair cinsi kediler; tatlı, sessiz ve sevecen olarak tanımlanırlar. Sahipleriyle vakit geçirmeyi çok sevseler bile ilgi çekmeye çalışmazlar. Oyun oynar, eğlenir, sonra gider köşesine sessizce uyuklamaya devam eder. Çok konuşkan olmasa da ara sıra gıcırtılı miyavlamalar çıkaran Exotic Shorthair cinsi kediler, aileler için de en uygun kedi cinslerindendir.

Scottish Fold:

Koy bir köşede dursun diyebileceğimiz kadar kendi halinde takılan Scottish Fold cinsi kediler son derece sevimli, zeki ve her ortama ayak uydurabilen canlılardır. Asla ilgi istemeden sessiz sakin otururlar. Çocuklar, diğer kediler ve köpeklerle iyi anlaşırlar. Scottish Fold cinsi kediler siz oradaysanız ya kucağınıza gelirler ya da kucağınıza gelmek için yavaşça sokulurlar. Yani oyun oyun diye zıplamaz ama sizsiz de bir an olsun duramaz.

Kedilerin bencil olduğu tezini çürüten en sıcakkanlı ve uysal kedi cinslerini listeleyerek kısaca bu cinslerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki kedi cinslerinin ticaretini yapan kişilere tonla para verip özel bir tür almak yerine gerçekten bakıma ihtiyacı olan bir canlıyı sahiplenmeniz emin olun çok daha iyi bir şey olacaktır.