2000'lerde Herkesin Elindeydi: Siemens Telefonlara Ne Oldu?

2000'li yıllarda herkesin elinde bulunan Siemens telefonlar ne oldu da birden ortadan kayboldu? Siemens'in telefon departmanının yükselişini ve düşüşünü sizler için detaylandırdık.

2000'lerde Herkesin Elindeydi: Siemens Telefonlara Ne Oldu?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2000’li yılların başında Türkiye de dahil dünyada milyonlarca insanda Siemens markalı telefonlar görmek mümkündü. Giriş seviyesindeki A serisi telefonlardan en üst seviyede S serisine kadar birçok farklı model, o zamanların en popüler telefonları arasındaydı.

Ancak Siemens telefonlar, bir süre sonra ortadan kayboldu. 2000’li yılların ortaları itibarıyla artık Siemens telefon diye bir şey kalmadı, bunun yerine sadece şirketin farklı türden cihazlarını görmeye başladı. Peki ne oldu da birden Siemens telefonlar yok oldu? Başarısızlığın arkasındaki sebep neydi?

Siemens telefonların yükselişi

sime

Siemens 1980’li yılların sonlarından itibaren telefon sektörüne giriş yaptı ve ismin duyurmaya başladı. 1990’lı yıllarda ve 2000’li yılların başında da en çok satan markalar arasında yer aldı. Motorola, Nokia, Ericsson gibi devlerin arkasında yer alıyordu. 2000 itibarıyla toplam cep telefonu pazarında %8,6 gibi bir paya sahipti.

Şirket, tarihe adını altın harflerle yazdırmış birçok model piyasaya sürdü. Örneğin A50 modeli, 2002 yılında dünyada en çok satan giriş seviye cihazlardan biriydi. C55, S55, harici hafıza kartı desteği bulunan ilk telefonlardan olan SL45, SX1, SL10, S1, S10 gibi 90’lar sonu ve 2000’li yılların başına damga vuran sayısız ikonik model piyasaya sürüldü.

Şirketin farklı farklı serilerden telefonları bulunuyordu. Örneğin A serisi, düşük maliyetli giriş seviye telefonlar, C serisi orta segment telefonlar, S serisi amiral gemisi telefonlar, xL serisi sürgüsü telefonlar olarak geliyordu. Yani anlayacağınız her türden insana ve bütçeye hitap eden bir marka olmayı başarmıştı.

Artan rekabet, hatalı stratejiler ve zararlar şirketin batmasına yol açtı

sime1

90’ların sonu ve 2000’lerin başı çok iyi geçse de Siemens için işler 2002’den sonra zorlaşmaya başladı. Dünya çapında telefonlar yaygınlaştıkça rekabette de inanılmaz bir artış görüldü. Nokia, Samsung, Blackberry, Sony Ericsson yükselirken Siemens onlara yetişemedi ve satışları düştü. Bu nedenle de ciddi zarar etmeye başladı.

Şirketin %9’lara kadar çıkan pazar payı, 2005 yılı itibarıyla 28 milyon satışla %3,5 seviyelerine kadar geriledi. Fiyat artışları alt segmentlerde marjları etkiledi, üst segmentlerde ise tasarım, kamera ve müzik gibi konuların öne çıkmasıyla Siemens cihazlar geride kaldı. Ayrıca 3G’ye geçişe de Siemens telefonlar yetişemedi. İnsanlar da bu yüzden artık pek Siemens telefon almamaya başladı, şirket için “elden çıkarma” kaçınılmaz hâle geldi.

2005 yılında satıldı

sim1

İşte tüm bunlar, 2005 yılında Siemens’in telefon biriminin Tayvanlı şirket BenQ’ya devredilmesine neden oldu. Siemens, anlaşmanın bir parçası olarak BenQ’ya 250 milyon euro’luk bir nakit desteği de vererek %2,5 civarında pay aldı. Ancak BenQ satışı da işleri kurtaramadı. Hedeflerin gerçekleştirilememesinin ardından satıştan yalnızca 1 yıl sonra, tarihler Eylül 2006’yı gösterdiğinde BenQ da iflas başvurusunda bulundu. Bu da bir devrin sonunu getirdi. 2008 yılında Gigaset markası altında yeniden telefon üretmeye başladılar ancak o da istenilen popülariteye asla ulaşamadı.

2000’li yıllarda herkesin elinde bulunan Siemens telefonların hikâyesi bu şekildeydi. Artan rekabet ve inovasyon eksikliği, Siemens’in sonunu getirdi. Şirket hâlâ faaliyetlerine devam etse de Siemens telefonlar şu anda tarihin tozlu sayfalarına karışmış durumda.

