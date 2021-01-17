Signal, Göç Sonrası Yaşadığı Sorunları Giderdiğini Açıkladı

WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarından birisi olan Signal, yaşadığı göç sonrası ortaya çıkan sorunları giderdiğini açıkladı. Signal ekibi, sunucularını genişlettiğini de belirtti.

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikalarının ardından binlerce kişi alternatif mesajlaşma uygulaması aramaya başlamıştı. Bu kişilerin sıkça karşılaştığı uygulamalardan birisi Signal'di. Fakat dün, Signal'in bir anda yaşadığı dijital göç, sunucularının sorun yaşamasına ve mesajlaşmanın aksamasına yol açtı.

Bu sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte Signal'in geliştirici ekibi, sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalara başladı. Uygulamada kullanıcılara sorun yaşandığına dair bilgi gösterildi. Bir günlük çalışma, dün gece saatlerinde meyvesini verdi. Signal, resmi Twitter hesabından sorunun giderildiğini açıkladı.

Signal ekibi sorunu giderdi:

Signal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sorunun giderildiğini "Signal geri döndü!" ifadesine yer verdi. Tweet'inde Rocky Balboa'nın uzun antrenmanının ardından yaptığı sevince de yer veren Signal, dünya genelindeki milyonlarca yeni kullanıcısına sabır gösterdikleri için teşekkür etti.

Bununla birlikte Signal, "Anlayış kapasiteniz, biz kapasiteyi genişletirken bize ilham verdi." diyerek sunucularını genişlettiğini de belirtmiş oldu. Bu açıklamanın ardından pek çok Signal kullanıcısı uygulamada mesajlaşma konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etmeye başladı.

Signal'in böylesine büyük bir sorun yaşaması aslında oldukça doğal. Uygulama, bir hafta içinde hiç beklemediği kadar büyümeyle karşılaştı. Play Store'un verilerine göre uygulamanın kullanıcı tabanı yalnızca geçtiğimiz hafta içinde 5 kat arttı. Diğer platformları da düşünecek olursak Signal, 10 katı aşkın bir büyüme yaşadı.

İnsanların WhatsApp yerine Signal'i tercih etmelerinin en büyük nedeniyse uygulamanın gizliliğe odaklanan bir iletişim deneyimi vadediyor olması. Mesajların uçtan uca şifrelendiği uygulama, açık kaynak kodlu olması sayesinde de güvenilirliğini artırıyor. Signal hakkındaki tüm detaylara bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.