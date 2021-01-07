WhatsApp'ın bugün kullanıcılarının onayına sunduğu yeni gizlilik sözleşmesinden sonra kullanıcılar büyük bir hızla uygulamayı terk ederek alternatiflere yönelmeye başladı. Bu alternatiflerden biri Elon Musk'ın da önerdiği Signal.

Bugünün en çok konuşulan haberlerinden biri WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi oldu. Bu yeni gizlilik sözleşmesi, WhatsApp'ın mesajlarımızın da dahil olduğu pek çok veriye erişmesine ve bu verileri tüm Facebook şirketleriyle paylaşmasına olanak sunuyor.

Hal böyle olunca tepkiler çığ gibi büyüdü, WhatsApp kullanıcıları, yeni alternatif anlık mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmaya başladı. Bu büyük göçü yönlendirmek için tavsiyede bulunanlardan biri de Elon Musk oldu. Musk, attığı bir tweet ile herkese Signal kullanmasını önerdi. Peki Signal nasıl bir uygulama, gerçekten güvenli mi, ne gibi özellikler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

'Gizliliğe odaklanmış bir iletişim deneyimi': Signal

Signal, kendini tam olarak yukarıdaki gibi tanımlıyor; gizliliğe odaklanmış bir iletişim deneyimi. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Kullanımı tamamen ücretsiz ve oldukça pratik olan Signal'i öne çıkaran ve güvenilir kılan en önemli özelliklerinden biri ise uygulamanın açık kaynak kodlu olması.

Aynı zamanda Signal'in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni yok. Bu da aslında tam olarak WhatsApp'ın son gizlilik sözleşmesiyle elimizden aldığı şey. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'den Edward Snowden gibi veri gizliliği alanında uzmanlaşmış kişilere kadar pek çok kişinin bu uygulamayı tercih etmesinin sebebi de sunduğu bu gizlilik.

Signal'in özellikleri neler?

Signal, WhatsApp'ın sunduğu ve yoğun olarak kullandığımız tüm özellikleri ve fazlasını kullanıcılarına sunuyor. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Anlık mesajlaşma

Grup sohbetleri

Fotoğraf, video, ses ve belge gönderme

Görüntülü arama

Belirlenen süre içerisinde otomatik olarak kaybolan mesajlar

Uygulama üzerinden ücretsiz SMS gönderme

Signal'in WhatsApp'tan bir eksiği olmadığı gibi, mesajların belirlenen süre içerisinde kaybolması gibi artı özellikleri de mevcut. Belki de bahsedebileceğimiz tek eksi, WhatsApp kadar fazla kullanıcısı olmadığı için mesaj atmak istediğiniz herkesi uygulamada bulamamak olabilir, bu noktada da devreye Signal'in SMS özelliği girebilir.

Signal'i Android ve iOS cihazlarınıza indirmek için: