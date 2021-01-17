Çocuklarınız için mobil cihazlarında kullanabilecekleri eğitici mobil uygulamaları Webtekno takipçileri için hazırladık. Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın eğitimine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına bu uygulamaları kullanmak oldukça faydalı olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz!

Uzaktan eğitim süreci bir yıla yaklaşıyorken özellikle okul çağında olan çocukların gelişimi oldukça tartışılan bir konu. Uzaktan eğitim süreci, ülkemizdeki eğitim sistemi, dünyadaki eğitim modelleri oldukça üzerine yorum yapılan bir konuyken biz de Webtekno olarak çocukların eğitimine destek olacağını düşündüğümüz uygulamaları kaleme aldık.

Astronomi, doğa, hafıza, interaktif sınıf, müzik, resim, yabancı dil başta olmak üzere birçok kategoriden eğitim uygulamasının yer aldığı listemizi çocuğunuzun kullanacağı cihaza yükledikten sonra çocuğunuz hem eğlenecek hem de öğrenecek. iOS ve Android cihazlar için oluşturduğumuz eğitici mobil uygulamalar listemize bir göz atalım.

Çocuğunuzun eğitimine destek olacak mobil uygulamalar:

Drawing Desk

Stack the Countries

Otsimo

Algo Dijital

ClassDojo

NASA Kids Club

Mental UP

Star Walk 2

Laser Overload

Novakid

Sago Mini World

Monument Valley 2

Temel grafik ve çizim işleri için Drawing Desk:

Çocuğunuzun görsel zekasını geliştirmek veya eğitimine destek amaçlı olarak kullanabileceği, temel grafik işlerini düzenleyebileceği ve çizim yapabileceği bir uygulama olan Drawing Desk, 4 farklı çizim modelini içeren bir uygulama. Özellikle küçük yaşlarda çocuğunuzda çizim konusunda yatkınlık oluşturmak istiyorsanız Drawing Desk’i size öneririz.

Çocuklarınızın genel kültür seviyesini arttıracağınız bir uygulama Stack the Countries:

Çocuğunuzun genel kültür seviyesini üst seviyelere çıkaracak bir uygulamayla karşınızdayız. Ülkeler, başkentler, kıtalar, sınır ülkeler, bayraklar, ülke şekilleri gibi konuları fotograf ve animasyonlarla birlikte çocuğunuza öğreten Stack the Countries, App Store’da 27,99 TL ile mağazada yerini alıyor. Bu faydalı uygulamayı çocuğunuzun genel kültür seviyesinin gelişmesi için kullanabilirsiniz.

Otizmli can parçamız çocuklarımız için Otsimo:

Çok küçük yaşlarda ortaya çıkan otizm, sosyal etkileşime ve iletişime zarar vermekte olan bir rahatsızlıktır. Otizmli çocuklara yönelik uygulamalarla birlikte ebeveynler bu durumu en aza indirmeye çalışabilirler. Otsimo uygulaması da bu türden bir uygulama. Otizmli çocuklar için 50’den fazla oyunu bünyesinde barındıran uygulama mağazalarda ücretsiz şekilde yerini alıyor.

TEGV tarafından geliştirilen Algo Dijital uygulaması:

TEGV tarafından geliştirilen, çocuğunuza kodlama öğretmek adına tasarlanmış bir uygulama olan Algo Dijital, algoritmik düşünce gelişimine katkıda bulunuyor. 4 farklı tema ve her temada 10 adet oyun, toplamdaysa 40 adet oyundan oluşan Algo Dijital, ana karakter "Yuko" ile çocuklarınıza keyifli anlar yaşatır ve aynı zamanda öğreticilik alanında da ciddi katkı sağlayabilir.

Öğretmenler tarafından yönetilen ClassDojo:

6-14 yaş arasında çocukların kullanabileceği, ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmeleri açısından da güzel bir uygulama. Evde resim, video ve mesaj gibi iletişim kanallarıyla birlikte sınıf ortamının oluşturulduğu ClassDojo, ödev, eğitim setleri, eğitici oyunlar ve farklı birçok seçeneğiyle birlikte çocuklara uygulamanın adının hakkını veren bir sınıf ortamı hazırlıyor. Çocuklarınız için eğitici olan ve ekip ortamı sağlayan bu uygulamayı öneririz.

Astronomiye ilgi duyan çocuklar için çok faydalı NASA Kids Club uygulaması:

Çocuklarını bilim ve teknolojiye yönlendirmeyi her ebeveyn hiç şüphesiz ister. NASA Kids, çocukların NASA web sitesi üzerinden bilgiler edinebileceği, uzaya yönelik oyunlar oynayabileceği bir uygulama. Daha küçük yaştaki çocuklar içinse uzayı boyama gibi basit ve eğlenceli bölümü var. NASA Kids, hem verimli hem de ücretsiz bir uygulama.

Gelişim uzmanları ve pedagoglarla birlikte hazırlanan Mental UP:

Eğlenceli ve eğitici bir zeka oyunu uygulaması olan Mental UP, Türkçe, matematik, hafıza, dikkat ve geometri oyunları aracılığıyla çocuğunuzun gelişiminde katkıda bulunuyor. Ücretsiz deneme sınıflarında oynanan birçok kategorideki oyunlarla birlikte 4-13 yaş arasındaki çocuklara hitap eden bir uygulama. Hem analitik hem sosyal zekayı geliştiren bu uygulamayı ebeveynlere tavsiye ediyoruz.

Uzay meraklılarına Star Walk 2:

Uzay merakı dinmeyen bir çocuğunuz varsa Star Walk 2 ile onu daha fazla heyecanlandırabilirsiniz. Konum bilginizi kullanarak gece gökyüzündeki yıldızların yönünü size gösterecek kadar ileri olan bu uygulama ücretsiz fakat uygulama içi satın alımları mevcut. Önemli astronomi uygulamalarını bildirim olarak telefonunuza gönderen bu uygulamayı çocuklara şiddetle tavsiye ederiz.

Fen Bilimleri dersinin uygulamaya dökülmüş hali Laser Overload:

Deney yapmak isteyen, bilgi için yanıp tutuşan, öğrenmek için çok soru soran çocuklarınız için indirebileceğiniz bir uygulama olan Laser Overload, elektriğin yönünü ayarlayarak bataryaya güç vermek temalı bir oyunla kullanıcılarla buluşuyor. Fen dersindeki pratiği simülasyon üzerinden uygulamaya dökmek için oldukça ideal bir uygulama olan Laser Overload, ücretsiz olarak mağazalarda yer alıyor.

İngilizce eğitim konusunda bir uygulama: Novakid

Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini kolaylaştıracak faydalı bir uygulamayla karşınızdayız. Novakid, faydalı eğitim videoları ve oyunlarla harmanlanmış uygulamasında çocukluklara rahatlıkla İngilizce öğretmeyi amaçlıyor. Anadili İngilizce olan öğretmenler, etkileşimli öğrenme platformu ve basit arayüzüyle birlikte çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir uygulama.

Ufak çocuklarınızın gelişimine olumlu katkı sağlayacak bir uygulama: Sago Mini World

Rengarenk tasarımıyla birlikte ebeveynlerin çocukları için fazla tercih ettiği Sago Mini World, ufak çocuklarınıza hitap eden oyunları ve zeka gelişimlerine katkı sağlayacak, empati ve yaratıcılığa teşvik eden etkinlikleriyle birlikte sizlere tavsiye edebileceğimiz uygulamalar arasında yerini alıyor. Çocuğunuzu İngilizce’ye teşvik etmek için de bu uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Zeka gelişimini hızlandıran oyun Monument Valley 2:

Çocuğunuzun analitik zekasını geliştirmek için oldukça iddialı bir uygulama olan Monument Valley 2, geometrinin sınırları zorlayarak ve bulmaca sistemiyle birlikte çocuklarınızın geleceğine katkıda bulunma konusunda yardımcı olabilir. Monument Valley 2, mağazalarda aldığı olumlu yorumlar ve App Store’daki 4,6’lık puanıyla birlikte listemize girmeyi hak eden uygulamalar arasında.