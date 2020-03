Geçtiğimiz yıl 30. yılını deviren World Wide Web (www) ekosisteminde milyarlarca internet sitesi bulunuyor. Bu içeriğimizde, devasa web havuzu içerisinde sıkıntıdan patlayanların ilacı olabilecek 15 internet sitesini listeledik. Vakit kaybetmeden başlayalım.

Ülkemiz dahil dünyanın onlarca ülkesinde olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden olan koronavirüs salgını, “sosyal izolasyon” kavramını hayatımızın merkezine yerleştirdi. Sokakla bağımızın kesildiği bu dönemde, her zamankinden çok daha fazla dijitalleştiğimizi söylemek sanıyorum yanlış olmaz.

Evde geçireceğiniz zamanı daha eğlenceli kılmanın yegane yollarından ikisi film izlemek veya oyun oynanamaktır. Nitekim Netflix ve Steam gibi servislere olan yüksek talep, bu çıkarımın doğruluğunu kanıtlıyor ancak ben daha farklı uğraşlar arıyorum diyorsanız, o zaman doğru adrese geldiniz. Aşağıdaki listede, internet alemindeki birbirinden ilginç 15 web sitesini sizler için sıraladık.

Dünyanın ilk internet sitesini ziyaret edin

Eğer internetin nereden nereye geldiğini merak ediyorsanız, bakacağınız bundan daha iyi bir yer olamaz. 1990 yılında World Wide Web’in mucidi Tim Berners-Lee tarafından açılan dünyanın ilk internet sitesi, bugün hala hayatta. Geçtiğimiz yıl 30 yaşına giren web sitesine buradan göz atabilirsiniz.

Havadaki her bir uçağın yerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Çevrim içi harita üzerinden mevcut tüm uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan bir web sitesi olan Flightradar24, uçakların kalkış ve varış zamanlarını gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Orijinal Space Jam sitesinde oyun oynayın

Başrolünde efsanevi basketbolcu Michael Jordan, Bugs Bunny ve diğer Looney Tunes karakterlerinin olduğu Space Jam, 1996 yılında izleyicilerle buluştuğunda inanılmaz bir etki yaratmıştı. Başrolünde bu kez LeBron James’i izleyeceğimiz serinin yeni filmi, 2021 yılında vizyona girecek ancak orijinal Space Jam web sitesinin hala çevrimiçi ve çalışır durumda olduğunu biliyor muydunuz? 1996'ya geri dönün ve kült oyunu yeniden yaşayın. Space Jam’in internet sitesine buradan göz atabilirsiniz.

Yeni şarkılar ve sanatçılar keşfedin

Spotify ve Apple Music gibi dijital müzik platformları, zaten dinlediğiniz şarkılara dayanarak beğenebileceğiniz yeni müzikleri size önermek için özel bir algoritma kullanıyor. Peki, bu algoritmanın görsel bir temsilini görmek ister misiniz?

Buradan ulaşabileceğiniz Music Map, tam da bu işe yarıyor. Siteye girin ve bir sanatçının ismini yazın. Music Map, yazdığınız sanatçı veya gruba göre, beğenebileceğiniz yeni isimleri sizlere öneriyor. İki isim ne kadar yakınsa, insanların her iki sanatçıyı beğenme olasılığı da o kadar yüksek demektir.

Dünyadaki havaalanlarının Wi-Fi şifrelerini öğrenin

Koronavirüs salgını nedeniyle uçak yolcularının durma noktasına gelmesi, her gün hınca hınç dolu olan havaalanlarının bomboş kalmasına neden oldu. Dolayısıyla, bu site şu anda işinize pek fazla yaramayabilir ancak bu curcuna sona erdikten sonra bir hayli kullanışlı olacaktır. Siteye girdiğinizde yapmanız gereken tek şey, haritadaki bir uçak simgesine tıklamak. Ardından arzu ettiğiniz havaalanındaki Wi-Fi şifresini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Dünyanın herhangi bir yerinde rastgele yeni bir yer keşfedin

MapCrunch, Google'ın Sokak Görünümü'nü kullanarak sizi dünya çapında rastgele bir yere konuma götürüyor. Böylece oturduğunuz yerden belki de hayatınızda hiç gidemeyeceğiniz yerleri keşfetme şansına sahip oluyorsunuz. Siteye buradan göz atabilirsiniz.

Dünya ile ilgili büyüleyici bilgiler öğrenin

Eğer dünya hakkında daha önce hiç duymadığınız bilgiler öğrenmek istiyorsanız, I Have No TV tam size göre, Geniş kapsamlı konular ve farklı uzunlukta videolar içeren son derece zengin bir belgesel koleksiyonuna sahip olan site, her yeni sekme açtığınızda, size izlemeniz yeni bir belgesel önerecek bir Chrome uzantısına dahi sahip.

Spam e-postalara veda edin

Fikir basit. Bir internet sitesine kaydolmak zorunda kaldığımız durumlarda, çoğu zaman gerçek e-postanızı kullanmak istemezsiniz. Neyse ki 10 Minute Mail sayesinde, web sitelerine kaydolabileceğiniz, onay e-postasını alabileceğiniz ve etkinleştirebileceğiniz rastgele atanmış bir e-posta adresine sahip olabilirsiniz. Denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Onlarca yıllık radyo yayınlarını dinleyin

Bugünlerde radyo dinlemiyoruz ancak eskiye özlem duyan insanlardan biriyseniz, Radiooooo adlı internet sitesine bir göz atmanızda fayda var. Sitedeki haritadan istediğiniz ülkeyi ve yılı seçip; o dönem radyolarda ne çalıyormuş dinleyebiliyorsunuz.

Dünyadaki hava durumlarını gerçek zamanlı olarak takip edin

Gerçek zamanlı bir hava durumu haritası sunan Windy, hava kalitesi, bulut örtüsü, yağmur ve gök gürültüsü gibi diğer birçok öğe arasından seçip yaparak, dilediğiniz ülkenin hava durumunu takip edebiliyorsunuz.

Google ile çizim oyunu oynayın

Çizim becerilerinizi test edin ve Google'ın ne çizdiğinizi 20 saniyeden kısa sürede tahmin edip edemeyeceğini görün. Bir deneyim derim. Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Milyonlarca ücretsiz medya içeriğine ulaşın

Milyonlarca ücretsiz kitap, film, yazılım, müzik, web sitesi ve daha fazlasını bulabileceğiniz kar amacı gütmeyen bir internet kütüphanesi olan Internet Archive, içinde kaybolacağınız devasa bir içerik havuzu sunuyor.

Fare imlecinizle sonsuz eğlencenin tadına varın

Gereksiz olduğu kadar eğlenceli bir site olan pointerpointer, fare imlecinin nerede olduğunu gösteriyor. Deneyin ve görün.

Sonsuz bacaklı at ile tanışın

Endlesshorse, internette görüp görebileceğiniz en ilginç ve tuhaf sitelerden biri. Siteye girin ve karşınıza çıkan atın bacaklarının nerede bittiğini bulmaya çalışın. Tabii bulabilirsiniz. Yalnız kendinizi fazla yormamanızı öneririm çünkü bunun sonunda sağlığınızdan olabilirsiniz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Kedileri zıplatın

Cat Bounce, kedileri fare imlecinizle oradan oraya fırlatabileceğiniz bir internet sitesi. Ayrıca sağ üst taraftaki “Make It Rain” tuşuna basarak, kedi yağmuru da başlatabiliyorsunuz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.