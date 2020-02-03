Türkiye’de geliştirilen ilk yerli silahlı drone olan Songar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. TSK’nın talepleri doğrultusunda değişiklik yapılan Songar geçtiğimiz günlerde TSK’ya teslim edildi.

Türkiye’nin savunma sanayisi için önemli projeler geliştiren kurumlarından ASİSGUARD’ın geliştirdiği silah drone Songar, sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. Kabul testlerinin başarı ile sonuçlanmasının ardından Songar, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

ASİSGUARD tarafından geliştirilen silahlı drone sistemi Songar, ilk defa geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı’nda gün yüzüne çıkmıştı. TSK’nın envanterine girmeyi başaran Songar, Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü ile geliştirilmeye devam ediyor.

Songar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi ile ilgili olarak ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar da bir açıklama gerçekleştirdi. Sunar, TSK’nın envanterine girmesinden gurur duydukları Songar’ın ilk milli silahlı drone olduğunu söyledi. Sunar, Songar’ın hedef bölgenin tespitinden tehdidi etkisiz hale getirmeye ve operasyon sırasında canlı görüntü aktarımına kadar birçok görev yapabildiğini söyledi.

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, Songar’ın güvenlik operasyonlarında önemli görevler alacağına inandıklarını belirtti. Sunar, yatırımlarla beraber Songar’ın yeni özellikler kazanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İlk yerli silahlı drone: Songar

Türkiye’de geliştirilen ilk silahlı drone olan Songar, 10 kilometre yarıçapında bir harekat alanına sahip durumda. 200 adet 5.56 kalibre 45 milimetre mermi taşıyabilen Songar, aynı zamanda gerçek zamanlı görüntü de sağlıyor. Üç Songar drone'un beraber uçabildiği bir sürü uçuşu özelliği de Songar’larda bulunuyor. Songar, 2 bin 800 metre irtifaya kadar da yükselebiliyor.

Songar silahlı drone, ilk olarak otomatik tüfekle beraber tanıtılmıştı. Ancak geçtiğimiz dönemde Songar, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Togan bomba atar sistemi ile entegre edildi. Otomatik tüfeğin ardından Togan bomba atar sistemi de entegre edilen Songar, önemli bir silah olarak görülüyor.