Silahlı drone sistemi olan Songar’ı geliştiren ASİSGUARD ile TÜBİTAK SAGE, insansız hava araçlarının silahlandırılması projesinde iş birliği kurdu. ASİSGUARD tarafından geliştirilen Songar’a TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Togan silah sistemi eklendi.

ASİSGUARD VE TÜBİTAK SAGE, birlikte bir silahlı drone teknolojisi geliştirmek için anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşmanın ilk adımı olarak ASİSGUARD tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan Songar dronelarına, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmat’ı eklendi.

ASİSGUARD VE TÜBİTAK SAGE, ortak çalışma sonucunda Songar droneları silahlandırılarak, yer istasyonlarından kontrol edilen, yakın hava desteği sunan önemli bir silah geliştirmiş oldu.

Togan eklenen Songar dronelarının testlerde de başarılı olduğunu açıklandı

Daha önce üzerine otomatik tüfek eklenen Songar dronelarını daha da geliştiren ASİSGUARD’ın Genel Müdürü Ayhan Sunar, Songar’a Togan silah teknolojisinin entegre edilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Sunar, Eylül 2019’da başlayan çalışmalar sonucunda kısa bir sürede başarı elde ettiklerini, Togan eklenen Songar dronelarının testlerde de başarılı olduğunu açıkladı.

TÜBİTAK SAGE desteği ile Togan silahları entegre edilen Songar droneları, geliştirilmiş atış kontrol hesaplama algoritmaları, zaman ayarlı, çarpma etkili tapa sistemi ve kayar harita entegreli yer kontrol istasyonu ve otonom görev yapma özellikleri ile dikkat çekiyor.

Songar dronelarda kullanılacak Togan silah sistemi, çoklu bomba taşıma ve bırakma imkanı tanıyan Salan teknolojisi ile beraber çalışıyor. Salan entegre atış kontrol sistemi, düşük maliyetli mühimmat elde edilmesini sağlıyor.

Daha önce otomatik tüfek entegrasyonu ile güçlendirilen Songar droneları, Togan bomba sistemi ile beraber TSK’nın envanterine girmek için artık gün sayıyor.