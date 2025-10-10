Kuzey Kaliforniya’da San Francisco’nun güney kesiminde yer alan Silikon Vadisi; teknoloji ve inovasyon şirketlerinin küresel merkezi olarak bilinen yer olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki dünyayı değiştiren teknoloji devlerinin hikâyelerini anlatan Silikon Vadisi odaklı filmlerin sayısı da bir hayli fazla.
Biz de bu içeriğimizde Silikon Vadisi’nde geçen filmlerden bazılarını sizler için derledik. Eğer teknolojiye meraklıysanız bu filmlere kesinlikle göz atmalısınız. En büyük teknoloji devlerinden çöken şirketlere kadar farklı farklı konuları ele alan yapımlara gelin birlikte göz atalım.
Silikon Vadisi'nde geçen filmler
- Pirates of Silicon Valley
- The Social Network
- Jobs
- The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
- Google and the World Brain
- Blackberry
- Steve Jobs
Pirates of Silicon Valley
- Çıkış tarihi: 1999
- Yönetmen: Martyn Burke
- Oyuncular: Anthony Michael Hall, Noah Wyle, Joey Slotnick
- IMDb puanı: 7.2
Bir televizyon filmi olan Pirates of Silicon Valley, Silikon Vadisi'nin en büyük devlerinden olan Apple ile Microsoft'u konu ediniyor. Steve Jobs ve Bill Gates’e odaklanan bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.
The Social Network
- Çıkış tarihi: 2010
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake
- IMDb puanı: 7.8
Son 15 yılın en iyi filmleri arasında gösterilen Oscar ödüllü The Social Network, en büyük Silikon Vadisi şirketlerinden olan Facebook'un (bugünkü adıyla Meta) kuruluşuna ve kurucusu Mark Zuckerberg'ün hikâyesini anlatıyor.
Jobs
- Çıkış tarihi: 2013
- Yönetmen: Joshua Michael Stern
- Oyuncular: Ashton Kuthcer, Dermot Mulroney, Josh Gad
- IMDb puanı: 6.0
Teknoloji tarihinin en önemli insanlarından olan Apple kurucusu Steve Jobs'ın üniversiteyi bırakan bir gençten nasıl bu kadar büyük bir isme dönüştüğünü anlatan Jobs filminde Ashton Kutcher'ı Steve Jobs olarak görüyoruz.
The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
- Çıkış tarihi: 2019
- Yönetmen: Alex Gibney
- IMDb puanı: 7.2
Bu yapım, milyarlarca dolarlık teknoloji şirketi Threnos'u ve kurucusu Elizabeth Holmes'u anlatıyor. Aynı zamanda şirketi batıran devasa dolandırıcılığın da hikâyesini bizlere gösteriyor.
Google and the World Brain
- Çıkış tarihi: 2013
- Yönetmen: Ben Lewis
- IMDb puanı: 6.7 Listemizdeki bir diğer belgesel olan Google and the World Brain, Google'ın tüm kitapların dijitale dönüştürülmesini amaçlayan en büyük projelerinden birini konu ediniyor. Bu proje, şirketin verileri yapay zekâ eğitiminde kullanacağı iddialarıyla o zamanlar ciddi gündem olmuştu.
Blackberry
- Çıkış tarihi:
- Yönetmen:
- Oyuncular:
- IMDb puanı:
Bir zamanların en popüler telefonlarından olan Blackberry markasının kuruluşunu ve gelişen teknolojiye ayak uyduramayıp aşağıya doğru inişini konu edinen Blackberry, son yıllarda çıkan en iyi teknoloji odaklı yapımlar arasında.
Steve Jobs
- Çıkış tarihi:
- Yönetmen:
- Oyuncular:
- IMDb puanı:
Listede bir Steve Jobs filmi daha var. Bu Oscar ödüllü, diğerinden daha çok beğenilen filmde ünlü ismi Michael Fassbender canlandırıyor. Jobs'ın hayatını ve Apple'ın hikâyesini izliyoruz.